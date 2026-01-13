¡ã»×½Õ´ü¤À¤±¤É¡äÂ©»Ò¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ªÌ¼¤È¤Ï´Ø·¸¤ËÇº¤à¤ó¤À¤±¤É¡Ä
ÃË½÷¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÃË¤Î»Ò¤Ã¤Æ¤³¤¦¤À¤Ê¤¢¡×¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤«¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÀÊÌ¤ÇÊª»ö¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀèÆü¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡ÖÃË¤Î»Ò¥Þ¥Þ¤Ë¼ÁÌä¡£ÃË¤Î»Ò¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£»±¤È¿åÅû¤Ï²¿ËÜÇã¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³Ø¹»¹Ô»ö¤ËÁ´ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó²ñÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²Ä°¦¤¤¡ª ¡¡Ì¼¤Ï¾ï¤Ë¥À¥ë¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ø¤ï¤êÊý¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù
Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂ©»Ò¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤è¤Í¡ª
¡ØÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Í¼ÈÓ¥¿¥³¥é¥¤¥¹¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¡Ù
¡Ø¤ï¤«¤ë¡ª¡¡²Ä°¦¤¤¡ª¡¡¹â¹»À¸¤À¤·180cm¤¢¤ëÂçÃË¤À¤±¤É¡¢Á´Á³²Ä°¦¤¤¡Á¡£Éô³è´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤âÂÎ°éº×¤Ç³èÌö¤·¤¿ÏÃ¤â¡¢Êì¤Ë¡ÖÊ¹¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡×¤Ê´¶¤¸¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î¼¡ÃË¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¡©¡×¤È»×¤¦¤Û¤É²Ä°¦¤¤¡£¡Ö¤½¤Î°¦½Å¤¤¡ª¡×¡ÖLINE¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ó¤Ê¡ª¡¡¥¥â¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì´Þ¤á¤Æ²Ä°¦¤¤¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÅ®°¦¤·¤Æ²Ä°¦¤µ¤ËÌåÀä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¡£Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤ÂÎ¸³ÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÕ¸æÈÓ¤ò¥Ð¥¯¥Ð¥¯¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Þ¥Þ¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÉáÃÊ¤Î»Ñ¤Ë°¦¤ª¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÌ¼¤µ¤ó¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·Â©»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡ÖÃË¤Î»ÒÆÃÍ¤Î²Ä°¦¤µ¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ÏÆ±À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ÛÀ¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍê¤â¤·¤¤¡×¡©
¡Ø¤¦¤Á¤Ï¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤ËÎä¤á¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç²Ä°¦¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂÎ³Ê¤ÈÆ±»þ¤ËÃËÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â±³¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡£Ãæ³Ø¤Ç½¤³ØÎ¹¹Ô¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿Æü¤Ë¤Ï¼ä¤·¤¯¤Æ¿´ÇÛ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£º£Âç³Ø4Ç¯À¸¤À¤±¤É¡¢²Ä°¦¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Íê¤â¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡£²¼¤ÎÌ¼¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡£ÊÙ¶¯¤Ç¤¤Æ¼ê¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¡Ù
¡Ø¤½¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤ÏÂ©»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡£Ì¼¤Ï¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤«¤é½ù¡¹¤ËÈ¿¹³´ü¤¬È´¤±¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡£º£¤ÏÂç³ØÀ¸¤À¤±¤É¡¢´Å¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡£·ë¶É¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¤¡Ù
°ìÊý¤Ç¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤ÏÂ©»Ò¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¹â¹»°Ê¹ß¤ÏÌ¼¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤ÏÂÎ¤âÀþ¤¬ºÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢À¼ÊÑ¤ï¤ê¤ÎÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤è¤ê¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¤ÏÊÌ¤Î´¶¾ð¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹â¹»À¸°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤è¤ê¤â¡ÖÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤ÎÈ¿¹³´ü¤Ï¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±À¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¹â¹»À¸°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ì¼¤µ¤ó¤È¤Ï¤è¤êÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ê°¦Ãå¤ä°¦¤ª¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤Î»Ò¤ÎÀ³Ê¤Ë¤è¤ë¡ª·ë¶É¡¢Ì¼¤âÂ©»Ò¤â¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¤¤è
¡ØÃË½÷¤É¤Á¤é¤Ç¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò¤ÎÀ³Ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤âÃË½÷¤À¤«¤é¤ï¤«¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â²Ä°¦¤¤¤±¤ì¤É¡¢²Ä°¦¤¤¤Î¼ïÎà¤¬°ã¤¦¡Ù
¡Ø²Ä°¦¤¤¤±¤É¡Ö¤ª¤¤¤Ã¡ª¡×¤ÈÃí°Õ¤¹¤ë²ó¿ô¤Ï¡¢Ì¼¤è¤ê¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¿¤¤¤Ê¤¢¡£¤Ç¤â¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤è¡£Éô³è¤·¤Æ¤¤¤ë¹â2Â©»Ò¡¢»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ª¾®¸¯¤¤¤ä¤ªÇ¯¶Ì¤òÃù¤á¤Æ»ä¤Î¹¥¤¤ÊÊª¤ò¤¯¤ì¤¿¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤ÎÂç³ØÀ¸Ì¼¤Ï¥À¥ë¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢´èÄ¥¤ê²°¤À¤·²Ä°¦¤¤¤è¡£Ãæ³ØÀ¸Â©»Ò¤ÏÈ¿¹³´ü¤Ç¤¿¤Þ¤Ë¥À¥ë¤½¤¦¤Ë¤µ¤ì¤ë¤±¤É¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤âÂ¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ä°¦¤¤¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÃæ³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÃË¤Î»Ò¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È»×½Õ´ü¤äÈ¿¹³´ü¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤µ¤ó¤È¡¢¤É¤³¤«¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡ÖÂ©»Ò¤À¤«¤é¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌ¼¤Î¤Û¤¦¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤äÀÊÌ¤Ç²Ä°¦¤µ¤ò¸ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤â¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¤¤·¡¢ÃË¤Î»Ò¤À¤«¤é¤È¤«½÷¤Î»Ò¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î¼ïÎà¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÀÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ³Ê¤äÊì¿Æ¤È¤ÎÁêÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢²Ä°¦¤¤¤Î´¶¤¸Êý¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÃË¤Î»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤ÆÁ¡ºÙ¤ÊÃË¤Î»Ò¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç³èÈ¯¤Ê½÷¤Î»Ò¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤À¤í¤¦¤È¤ï¤¬»Ò¤¬²Ä°¦¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¡ÖÂ©»Ò¤ÏÃË¤Î»Ò¤À¤«¤é²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌ¼¤Ï½÷¤Î»Ò¤À¤«¤é²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤ò¡¢¿Æ¤¬Å½¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ê¸¡¦AKI ¡¡ÊÔ½¸¡¦ÍÂ¼¼ÂÊâ¡¡