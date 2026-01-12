寒さが厳しい時期に重宝するルームソックス。100円ショップ大好きなESSEフレンズエディターのLilyさんは、毎年この季節になると、セリアのルームソックスを必ずリピ買いしているのだそう。そんなLilyさんが、おすすめの110円のルームソックスについてレポートしてくれました。

厚手生地でしっかりぽかぽか！セリア「ルームソックス」

毎年リピート買いしてしまうほど大好きなセリアの「ルームソックス」（110円）。

必ず毎年2足購入して、履き倒しています。

生地もしっかりしていて肉厚なので、次の年も履けないわけではないのですが…2足買っても220円なので、新しくそろえたいなという気持ちと、違う柄を選ぶのが毎年の楽しみということもあってリピート買いしています。

柄のバリエーションが豊富で選ぶのも楽しい！

とにかくかわいい柄の種類がたくさんあるため、どれを買おうか、毎年本当に迷っています。購入個数を決めておかないとあれもこれもとなってしまいやすい私なので、買うのは「2足まで」と決めています。

個数を決めておくことで、来年また買う楽しみも増えるんです。

足が冷えるこの季節。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください