ヤリスクロスとライズ、デザイン・ボディサイズ・燃費などはどう違う？

コンパクトSUVの代表的な存在であるトヨタ「ヤリスクロス」と「ライズ」。

本記事では、両車の歴史を紹介したうえで、デザイン・ボディサイズ・主要装備・安全装備・パワートレイン・燃費性能・グレード（価格）を比較していきます。どちらにするか迷っている人は、本記事を参考にしてみてください。

●ヤリスクロスの歴史

「ヤリスクロス」はトヨタの人気コンパクトSUVです。2020年8月に発売されて以降、多くのユーザーに親しまれています。

ヤリスシリーズならではの「軽快な走り」「先進の安全・安心技術」「低燃費」を受け継ぎつつ、SUVらしさも併せ持っているのが魅力です。

一部改良やグレードの追加を重ねており、現在もトヨタの人気車種となっています。

●ライズの歴史

「ライズ」は、2019年11月に販売開始されたコンパクトSUVです。トヨタとダイハツの共同開発で誕生したモデルで、ダイハツの小型車製造のノウハウが詰め込まれているのが魅力です。

コンパクトながらSUVらしい力強さがあり、日常使いもしやすくなっています。

発売以降、フルモデルチェンジは行われていませんが、マイナーチェンジを重ねており、コスパが良いコンパクトSUVとして多くのユーザーに支持されています。

トヨタ「ヤリスクロス X」（2025年2月改良モデル）

トヨタ「ライズ G」（2WD・ガソリン）

●パワートレイン・燃費性能

ヤリスクロスとライズはどちらもガソリンモデルとハイブリッドモデルがあり、燃費性能が優れています。

エンジンの型式や種類は以下の通りです。

【ヤリスクロス】

パワーユニット：1.5Lダイナミックフォースエンジン（直列3気筒1.5Lエンジン）、1.5Lハイブリッドシステム、

型式：M15A-FKS（ガソリン）、M15A-FXE（ハイブリッド）

種類：直列3気筒

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン

【ライズ】

パワーユニット：1.2L WA-VE DVVTエンジン、1.0L 1KR-VET DVVTエンジン、1.2L WA-VEX DVVTエンジン

型式：WA-VE（2WD・ガソリン）、1KR-VET（4WD・ガソリン）、WA-VEX（ハイブリッド）

種類：水冷直列3気筒（2WD・ガソリン、ハイブリッド）、水冷直列3気筒インタークーラー付ターボ（4WD・ガソリン）

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン

【ヤリスクロス】

X（ガソリン車 1.5L・2WD）：19.8km/L

X（ガソリン車 1.5L・4WD）：18.4km/L

X（ハイブリッド車 1.5L・2WD）：30.8km/L

X（ハイブリッド車 1.5L・E-Four）：28.7km/L

G（ガソリン車 1.5L・2WD）：19.4km/L

G（ガソリン車 1.5L・4WD）：18.1km/L

G（ハイブリッド車 1.5L・2WD）：30.2km/L

G（ハイブリッド車 1.5L・E-Four）：28.1km/L

Z（ガソリン車 1.5L・2WD）：18.3km/L

Z（ガソリン車 1.5L・4WD）：17.1km/L

Z（ハイブリッド車 1.5L・2WD）：27.8km/L

Z（ハイブリッド車 1.5L・E-Four）：26.0km/L

Z“Adventure”（ガソリン車 1.5L・2WD）：18.3km/L

Z“Adventure”（ガソリン車 1.5L・4WD）：17.1km/L

Z“Adventure”（ハイブリッド車 1.5L・2WD）：27.8km/L

Z“Adventure”（ハイブリッド車 1.5L・E-Four）：26.0km/L

Z“URBANO”（ガソリン車 1.5L・2WD）：18.3km/L

Z“URBANO”（ガソリン車 1.5L・4WD）：17.1km/L

Z“URBANO”（ハイブリッド車 1.5L・2WD）：27.8km/L

Z“URBANO”（ハイブリッド車 1.5L・E-Four）：26.0km/L

GR SPORT（ガソリン車 1.5L・2WD）：17.6km/L

GR SPORT（ハイブリッド車 1.5L・2WD）：25.0km/L

【ライズ】

X（ガソリン車 2WD）：20.7km/L

X（ガソリン車 4WD）：17.4km/L

G（ガソリン車 2WD）：20.7km/L

G（ガソリン車 4WD）：17.4km/L

G（ハイブリッド車 2WD）：28.0km/L

Z（ガソリン車 2WD）：20.7km/L

Z（ガソリン車 4WD）：17.4km/L

Z（ハイブリッド車 2WD）：28.0km/L

●グレード構成と価格帯

ヤリスクロスは約204万円から、ライズは約180万円から購入できます。

ガソリンモデルとハイブリッドモデルを展開しています。

なお、ヤリスクロスは特別仕様車や「GR SPORT」も展開しているのが特徴です。

【ヤリスクロス】

X（ガソリン車 1.5L・2WD）： 204万6000円

X（ガソリン車 1.5L・4WD）： 227万7000円

X（ハイブリッド車 1.5L・2WD）： 243万3200円

X（ハイブリッド車 1.5L・E-Four）： 266万4200円

G（ガソリン車 1.5L・2WD）： 217万2500円

G（ガソリン車 1.5L・4WD）： 240万3500円

G（ハイブリッド車 1.5L・2WD）： 254万6500円

G（ハイブリッド車 1.5L・E-Four）： 277万7500円

Z（ガソリン車 1.5L・2WD）： 251万3500円

Z（ガソリン車 1.5L・4WD）： 274万4500円

Z（ハイブリッド車 1.5L・2WD）： 288万7500円

Z（ハイブリッド車 1.5L・E-Four）： 311万8500円

Z“Adventure”（ガソリン車 1.5L・2WD）： 262万9000円

Z“Adventure”（ガソリン車 1.5L・4WD）： 286万0000円

Z“Adventure”（ハイブリッド車 1.5L・2WD）： 300万3000円

Z“Adventure”（ハイブリッド車 1.5L・E-Four）： 323万4000円

Z“URBANO”（ガソリン車 1.5L・2WD）： 262万3500円

Z“URBANO”（ガソリン車 1.5L・4WD）： 285万4500円

Z“URBANO”（ハイブリッド車 1.5L・2WD）： 299万7500円

Z“URBANO”（ハイブリッド車 1.5L・E-Four）： 322万8500円

GR SPORT（ガソリン車 1.5L・2WD）： 264万8800円

GR SPORT（ハイブリッド車 1.5L・2WD）： 303万1600円

【ライズ】

X（ガソリン車 2WD）： 180万700円

X（ガソリン車 4WD）： 207万9000円

G（ガソリン車 2WD）： 195万8000円

G（ガソリン車 4WD）： 223万5200円

G（ハイブリッド車 2WD）： 226万3800円

Z（ガソリン車 2WD）： 215万2700円

Z（ガソリン車 4WD）： 241万3400円

Z（ハイブリッド車 2WD）： 244万2000円

ここまで紹介してきたように、ヤリスクロスとライズはどちらもコンパクトSUVとして優れており、多くのユーザーに親しまれています。

購入を検討している方は、用途や予算、好みに合わせて選んでみてください。