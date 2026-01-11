お笑い芸人やす子（27）が10日深夜、X（旧ツイッター）を更新。“6文字だけ”投稿し、その内容に心配や励ましの声が相次いでいる。

やす子は10日午後11時10分ごろ「心疲れました」とだけポスト。具体的な理由などは触れていない。

この投稿に対し「お大事に」「やす子ちゃん、心疲れたって言葉見てこっちまで胸がぎゅってなったよ…」「少し休んで、自分を労わってあげてね」「どうかご無理なさらずに」「どうぞ、少し休んでください」「無理せず休もう」「どうしたの？」「心配ですよ。少し休んでくださいね」「年明け皆やられてるよねー 私もだけどゆっくり休んで！」「大丈夫でしょうか？」「『心』が疲れるのは、それだけこれまで一生懸命頑張ってきた証拠だと思います」などとさまざまなコメントが寄せられている。

やす子は9日に更新したXで「今夜23時から！＃全力脱力タイムズ」と出演番組を告知しつつ「最近のやす子は 面白くなさすぎて炎上 声が気持ち悪いで炎上 逃走中のミッションに参加しなくて炎上 してますが、今夜も炎上の予感です……平和な証拠だね 灰〜〜〜〜〜〜！！」と自虐ネタも交えつつ、つづっていた。

9日のフジテレビ系全力！脱力タイムズ」では24年に騒動が起きたフワちゃんに言及するなどし、盛り上げた。