‘25年末に突如飛び込んできたビッグニュース。12月28日に、人気アイドルグループ・DOMOTOの堂本光一（47）が、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで《私事で恐縮ですが この度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことを これまでの歩みを支えてくださった関係者の皆さまへご報告させていただきます》と結婚を発表した。

《これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸に これまで以上に ひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合い みなさまとのご縁に感謝し精進してまいります》と今後への決意を表明したものの、堂本の“お相手”については触れられていなかった。

しかし、「結婚相手はかねてより噂されていた、“元女優”の一般人Aさん（41）だと聞いています」と語るのは、ある芸能記者。

「交際のきっかけは堂本さんの主演ミュージカル『Endless SHOCK』での共演だったそうです。’23年2月に一部メディアで熱愛が報じられましたが、この報道の時点で約10年に渡り交際が続いていたとも伝えられました。

Aさんは’25年秋に所属していた大手芸能事務所を退所し、ブログも閉鎖。その後インスタグラムのアカウントも削除しており、そのことに気づいた一部のファンからは“結婚は秒読みか”と噂されていましたが、その通りになりましたね」（前出・芸能記者）

一部報道によれば、Aさんはコーヒー好きで’24年頃まで知人とカフェを経営していたそうだが、現在では手を引いているという。

「結婚するかもとは思っていたが、昨年末の発表は予想外」と少し驚いた様子で語るのは別の芸能関係者だ。

「昨年、事務所を退所する際にはAさんから連絡があったのですが、その後フリーで活動するという話は一切出ませんでした。気付けば自身のインスタグラムのアカウントも削除していて、芸能界に戻るつもりはないんだろうなと思っていました」（前出・芸能関係者）

再びカフェを経営するのではという噂もあったが、

「その道もきっぱりと諦めるんじゃないかな。というのも、事務所を辞めたあと、メディア関係者とは一線を引いているようです。いずれカフェを経営するつもりなら繋がっておこうと思うはずですし、これまでの流れを考えると、完全な“一般人”になるつもりなんでしょうね」

トップアイドルである堂本光一の妻として生きていく覚悟を決めたのかもしれない。