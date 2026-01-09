材料3つで超簡単チーズケーキが完成!?SNSで話題のレシピを試してみた
SNSでバズってるレシピ、作ってみた
お菓子作りの定番、チーズケーキ。材料を混ぜて冷やすだけで完成するので、他のケーキよりも手軽に作れるのが魅力です。
そんなチーズケーキを、超簡単に再現できるレシピが今SNSで話題になっています。
イメージ画像
ヨーグルトの容器にビスケットやサブレをそのまま入れて、一晩置くというもの。ビスケットがヨーグルトの水分でホロホロになり、まるでチーズケーキの味わいになるのだとか！
でも、本当にこれだけでちゃんとチーズケーキの味になるのか……？ 半信半疑ですが、味が気になったので実際に試してみることにしました。
少ない材料ですぐに試せる
今回用意したのはグリークヨーグルトとビスケット。そして少しアレンジを加えるため、ドライマンゴーも用意しました。
マンゴーを入れるスペースを残しながら、ぐるりと囲むようにビスケットを刺していきます。
真ん中にマンゴーを刺します。
この状態でフタをし、冷蔵庫に入れて一晩置きます。
一晩経った状態がこんな感じ。ヨーグルトの水分が染み込んで、ビスケットが柔らかくなっているのがわかります。
ヨーグルトにビスケットの味がなじんで美味！
カップに盛り付けてみました。果たして気になるお味は……？
ヨーグルトはもったりとした食感。ビスケットはホロホロになっていて、イメージとしてはティラミスの食感に近いです。
ヨーグルトにビスケットの味がなじんでいて、たしかにチーズケーキのようなコクが感じられます。
そして特に驚いたのがマンゴー。プルプルの食感になり、食べごたえバッチリ。まるで生のマンゴーを食べているかのようなジューシーさが楽しめます。
手間いらずで満足スイーツが完成！
身近な材料だけで作れるのに、しっかり満足感のあるスイーツでした。
ビスケットや果物を変えたり、はちみつを少し加えたりしても、また違った味が楽しめそうです。
冷蔵庫にひと晩置いておくだけで完成するので、気になった方はぜひおうちで試してみてください。
画像提供：Adobe Stock