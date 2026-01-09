MT搭載の特別仕様車

スバルは2026年1月9日、「東京オートサロン2026」（TAS2026）の初日に、STIコンプリートカー「WRX STI Sport♯」を初公開しました。

【ついに登場!?】これが搭載の「WRX STI Sport♯」です（写真）

WRX STI Sport♯は、ベース車両となるWRX S4に、ファンから要望の高かったマニュアルトランスミッション（MT）を搭載したモデルで、2026年春に市販化されます。

現行WRXの日本仕様としては初となる6速マニュアルトランスミッションを採用し、クルマとの一体感を追求したモデルです。足回りには、ハイパフォーマンスタイヤと、STI（スバルテクニカインターナショナル）によるチューニングが施されたZF製電子制御ダンパーを組み合わせ、優れた走行安定性と応答性を実現しています。

ベースとなった現行WRX S4は、スバルが長年培ってきた水平対向ターボエンジンやシンメトリカルAWDをさらに強化し、全日本ラリー選手権やニュルブルクリンク24時間レース、スーパー耐久シリーズなどに参戦しています。

プレスカンファレンスに登壇した岡本一樹スバル執行役員・CTOは、「スバルのファンは走る楽しさに期待しています。マニュアルトランスミッションも、その楽しさの一例です」と話しました。

また、耐久レースへの参加もブランド力向上のためには欠かせない要素だとし、「レース中に使用したソフトウェアの技術なども含め、スーパー耐久レースで鍛えた信頼性の高さをお客様に届けることが大事です」と明かしました。