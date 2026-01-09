ディズニー・アニメーション作品『塔の上のラプンツェル』の実写映画『塔の上のラプンツェル（仮題）』に、ラプンツェル役としてティーガン・クロフト、フリン・ライダー役としてマイロ・マンハイムの出演が決定した。

参考：『塔の上のラプンツェル』は“初めて”づくしのプリンセスだった 屈指の人気を誇る理由

2010年に全米公開された『塔の上のラプンツェル』は、魔法の長い髪を持つ少女ラプンツェルが長年閉じ込められて育った塔を飛び出し、偶然出会った泥棒フリン・ライダーと共に外の世界へ踏み出していくファンタジーミュージカルアドベンチャー映画。ディズニー史上初のフルCGによるプリンセス映画として、日本では興行収入25億円、全世界興行収入は5億9000万ドルを超えた。また、ラプンツェルとフリン・ライダーが歌う劇中歌「輝く未来（I See the Light）」は第83回アカデミー賞歌曲賞にノミネートされた。

主人公ラプンツェルを演じるのは、DCドラマシリーズ『Titans／タイタンズ』に出演したオーストラリア出身のクロフト。フリン・ライダー役は、青春ミュージカル映画『ゾンビーズ』シリーズに出演したマンハイムが務める。

また監督は、『グレイテスト・ショーマン』や『BETTERMAN／ベター・マン』などを手がけたマイケル・グレイシーに決定した。（文＝リアルサウンド編集部）