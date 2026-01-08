

乃木坂46

乃木坂46が、乃木神社で恒例の成人式を行い、新成人メンバーが晴れの日を迎えた。晴れ着姿を披露したのは、5期生・五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月、6期生・愛宕心響、瀬戸口心月の5名のメンバー。

乃木坂46が乃木神社で成人式を行うようになったのは2013年からで、今回で14回目となる。

新成人となる副キャプテンの菅原は「先輩後輩問わず頼っていただけるような、強くそして日常から一つひとつ美しいを心掛けていきたいです。」と述べ、6期生の瀬戸口は「乃木坂46に加入して2年目になるので、“努力・感謝・笑顔”の初心を忘れずに活動していきたいと思います」と抱負を述べた。

また、毎年恒例の「この世代を○○世代と銘打つなら？」という問いに対しては、「パカラッパカラッ世代」と答え、「2026年はすべてウマくいきますようにと願いを込めて名付けさせて頂きました！」と5期生の奥田いろはが語り、和やかな成人式となった。

グループとしては1月14日に7年振りとなるオリジナルアルバム『My respect』の発売を控えている。既に2月にもアルバムの発売を記念したライブも決定している。