阪急うめだ本店で「ディズニー×東京ばな奈」ポップアップ開催へ！ 映画『ファンタジア』商品を初展開
「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」のポップアップストアが、1月14日（水）〜1月20日（火）の期間、大阪・大阪市にある阪急うめだ本店 地下1階フードステージで開催される。
【写真】グッズもすてき！ リッチな「ジャガードバッグ」など展開アイテム一覧
■スイーツやグッズが登場
今回開催されるのは、ディズニー映画『ファンタジア』公開85周年を記念したスイーツやオリジナルグッズが阪急うめだ本店で初展開される期間限定のポップアップストア。
会場には、チョコレート香るスポンジケーキでコクのあるショコラクリーム＆なめらかミルククリームのダブルクリームを包み込んだ「ファンタジア／チョコ＆ミルクケーキ」や、チョコレートを香ばしいチョコナッツ生地ではさんだ「ファンタジア／ブロンドチョコレートサンド」が並ぶ。
いずれも、8個入ボックス＆8枚入ボックスにはオリジナルステッカー1枚がランダムで付属。加えて、各パッケージや個包装に“魔法使いの弟子”に扮したミッキーマウスが描かれており、ファンにはたまらないラインナップとなっている。
さらに、オリジナルグッズが登場し、リッチなジャガード織りで仕上げた「ジャガードバッグ」をはじめ、夜空のような深いネイビーカラーが大人かわいい「エコバッグ」や、ギフトに最適な「スプーンセット」などが展開される。
なお、本ポップアップストアの入場には事前抽選制のデジタル整理券が必要。また、人気商品のため早期完売の可能性があり、雑貨アイテムは1人5点まで、「ジャガードバッグ」は1人2点までの購入制限も設けられている。
