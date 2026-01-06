この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「オシャレな2人にインタビュー #ハイブランド #収益 #貯金 #給料 #街角給与明細」と題した動画を公開。インタビューに応じた19歳の現役大学生2人組が、総額100万円を超えるハイブランドファッションを披露し、その購入資金源から将来の夢まで、自身の金銭感覚を赤裸々に語った。



登場したのは、同じ成城大学に通うという2人の男子学生。CELINEのコートやDiorのバッグなど、ハイブランドのアイテムで固めたファッションが目を引く。金髪の学生は、最近購入したというCELINEのコートについて「60万くらい」と明かし、さらにDiorのバッグは「36万円」、肩からかけたトップスもDior製で「21万円」だと告白した。



驚きの総額だが、その購入資金源について尋ねられると、コートは「来年ハタチになるんで、ハタチのお祝い」として、バッグは「買ってもらった」とあっけらかんと回答。21万円のトップスに関しては、当初「自分で買いました」と答えたものの、インタビュアーに確認されると「バイト代と、お父さんのお金をちょっと使って」と正直に打ち明けた。



一方、黒髪の学生が持っていたDIESELのバッグは7万円。こちらは「ちゃんと自分で働いて買いました」と胸を張った。2人はそれぞれレストランとアパレルでアルバイトをしており、月収は10万円から13万円ほど。貯金額は「25万くらい」と「10万くらい」と、ここでも差が見られた。



「今一番欲しいもの」という質問には、金髪の学生が「車が欲しいです。ランボルギーニとか」と物欲を語る一方、黒髪の学生は「経験ですね。海外とか行きたいし、もっと色んなことに挑戦したい」と回答。将来の夢についても、前者が「お父さんよりもお金稼いで、欲しいもの何でも買えるようになりたい」と語れば、後者は「めちゃくちゃお金稼いで、家族幸せにしたい」と述べ、2人の対照的な価値観が浮き彫りとなった。