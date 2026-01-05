お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が5日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演し、番組にゲスト出演したお笑いコンビへの不信感を口にした。

年末にNHK「第76回紅白歌合戦」のネタを考えていたところ、25年をもって活動を休止すると発表したPerfumeの楽曲と、解散発表したお笑いコンビ「ガッポリ建設」をかけて「ガッポリリズム」というネタを思い付いたという。そんな中、リスナーからは「ガッポリリズムは、小堀さんからネタ代を請求されませんか」と心配のメールが届いた。

ガッポリ建設は、小堀敏夫と室田稔のコンビ。三日坊主で金にルーズな性格で“クズ芸人”と称される小堀に、室田が振り回される様子は、フジテレビ系ドキュメンタリー番組「ザ・ノンフィクション」でも紹介された。25日には2人が「ザ・ラジオショー」にゲスト出演したが、小堀の傍若無人ぶりに嫌気が差した室田が、その場で解散を宣言した。

ところが塙は「あの人たち、全部うさんくさいんだよね」と、2人が醸し出す世界観に疑問を呈した。さらに「知ってる？改名したの」と、相方の土屋伸之らに問いかけた。

室田は4日、今後の芸名について「ガッポリ建設 室田稔」とし、元相方も「ガッポリ☆建設 小堀敏夫」とすることをSNSで公表。解散を発表しながら、今後も2人そろって屋号を維持して活動していくという。

「メイプル超合金」安藤なつは「解散したけど、また元に戻る可能性があるってことですよね。台本だったら」と推測を口に。塙は「ホントの解散なのかな。分からない。でも『ザ・ノンフィクション』でやるから、全部分からなくなっちゃって」と、解せない様子だった。

しまいには「分からないです、ガッポリ建設さんに関しては。もういいです。もう関わりたくないです」と断言していた。