R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼vs¥Ù¥Æ¥£¥¹ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[1.4 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè18Àá](¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦)
¢¨24:15³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï
DF 8 ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç
DF 17 ¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ª
DF 18 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹
DF 22 ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼
MF 5 ¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à
MF 6 ¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥«¥Þ¥Ó¥ó¥¬
MF 11 ¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥¨¥¹
MF 14 ¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë
FW 7 ¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë
FW 16 ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
¹µ¤¨
GK 13 ¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥ë¥Ë¥ó
GK 43 Sergio Mestre
DF 2 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë
DF 4 ¥À¥Ó¥É¡¦¥¢¥é¥Ð
DF 20 ¥Õ¥é¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
DF 23 ¥Õ¥§¥ë¥é¥ó¡¦¥á¥ó¥Ç¥£
DF 35 David Jiménez
MF 15 ¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë
MF 19 ¥À¥Ë¡¦¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹
MF 45 Thiago Pitarch
FW 30 ¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î
´ÆÆÄ
¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½
[¥Ù¥Æ¥£¥¹]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥Ð¥¸¥§¥¹
DF 4 ¥Ê¥¿¥ó
DF 5 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ð¥ë¥È¥é
DF 12 ¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹
DF 40 ¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹
MF 7 ¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼
MF 8 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Õ¥©¥ë¥Ê¥ë¥¹
MF 18 N. Deossa
MF 21 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥í¥«
MF 24 ¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥ë¥¤¥Ð¥ë
FW 19 ¥¯¥Á¥ç¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
¹µ¤¨
GK 13 ¥¢¥É¥ê¥¢¥ó
GK 25 ¥Ñ¥¦¡¦¥í¥Ú¥¹
DF 2 ¥¨¥¯¥È¥ë¡¦¥Ù¥¸¥§¥ê¥ó
DF 3 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¸¥ç¥ì¥ó¥Æ
DF 16 ¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥´¥á¥¹
DF 23 ¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ý
MF 6 ¥»¥ë¥¸¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥é
MF 17 ¥í¥É¥ê¥´¡¦¥ê¥±¥ë¥á
MF 20 ¥¸¥ª¥Ð¥Ë¡¦¥í¡¦¥Á¥§¥ë¥½
FW 9 ¥Á¥ß¡¼¡¦¥¢¥Ó¥é
FW 52 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
´ÆÆÄ
¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Ú¥¸¥§¥°¥ê¡¼¥Ë
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹