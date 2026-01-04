ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¸ø±éÃæ¤Î¡ÈÍî²¼»ö¸Î¡É·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¼Õºá¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¤ò¤Ï¤¸¤á²æ¡¹¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÏ¢·È¥ß¥¹¤Ë¤è¤ê¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¤¬4Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯12·î30Æü¤Î¸ø±éÃæ¤Ëµ¯¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ö²æ¤¬²È¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬2¿ÍÁý¤¨¤Æ¡×¡Ä¡Ö¥°¥ß¡×¤È¡Ö¥ß¥ë¥¯¡×¤ò¼Ì¿¿Åº¤¨¾Ò²ð
¡¡ÉÍºê¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´»ØÅ¦¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÄÌ¤ê¡¢ËÜÈÖÃæ¤Ë¤ï¤¿¤¯¤·¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸µ¡¹½²¼¤ËÍî¤Á¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£±é¼Ô¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç°ÂÁ´³ÎÇ§¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÍÍ¡¹¤Ê²Õ½ê¤Î¾º¹ß¤¬Â¿¤¯¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¤ò¤Ï¤¸¤á²æ¡¹¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÏ¢·È¥ß¥¹¤Ë¤è¤êº£²ó¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¶°ø¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÄ¾ÀÜ¸«¤¨¤ëÀÊ¤Ë¤¤¤é¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¡¢Íî²¼¤ÎºÝ¤Î²»¤ÇÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¤Þ¤¿¡¢Éé½ý¤·¤¿²Õ½ê¤¬¤½¤Î¸å¤Î±éÌÜ¤Ç±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸µµ¤¤ËÂå¡¹ÌÚÆóÆü´Ö¥Õ¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ÊÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤é¸½ºß²ÈÂ²Æâ¤Ç°Ü¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ÷¼Ù¤ÎÊý¤¬Á´Á³¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÀâÌÀ¡£¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¡¢¡Ö·ò¹¯¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ö²æ¤¬²È¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬2¿ÍÁý¤¨¤Æ¡×¡Ä¡Ö¥°¥ß¡×¤È¡Ö¥ß¥ë¥¯¡×¤ò¼Ì¿¿Åº¤¨¾Ò²ð
¡¡ÉÍºê¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´»ØÅ¦¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÄÌ¤ê¡¢ËÜÈÖÃæ¤Ë¤ï¤¿¤¯¤·¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸µ¡¹½²¼¤ËÍî¤Á¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£±é¼Ô¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç°ÂÁ´³ÎÇ§¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÍÍ¡¹¤Ê²Õ½ê¤Î¾º¹ß¤¬Â¿¤¯¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¤ò¤Ï¤¸¤á²æ¡¹¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÏ¢·È¥ß¥¹¤Ë¤è¤êº£²ó¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¶°ø¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸µµ¤¤ËÂå¡¹ÌÚÆóÆü´Ö¥Õ¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ÊÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤é¸½ºß²ÈÂ²Æâ¤Ç°Ü¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ÷¼Ù¤ÎÊý¤¬Á´Á³¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÀâÌÀ¡£¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¡¢¡Ö·ò¹¯¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£