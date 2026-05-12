5月10日、お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が自身のXを更新。芸人・中山功太が受けたとされるいじめ問題に自身が関与していたことを明かし謝罪。反省の弁を綴ったものの、その波紋が広がっている。ことの発端は、5月5日に配信された『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）で中山が、過去に先輩芸人から自身が受けた“いじめ”を明かした。放送では、名前は伏せられていたが、その後SNSではその芸人を特定する動きが活