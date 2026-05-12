AKB48の公式Xが12日に更新され、メンバーの水島美結（22）の公式Xアカウントの不正アクセスの可能性が確認されていることを伝え、注意喚起を促した。「【注意喚起】メンバー公式Xアカウントにつきまして」と題し、「現在、水島美結の公式Xアカウント（@miyuu_mizushima）におきまして、不正アクセスの可能性が確認されており、本人がログインできない状況が続いております」と報告。「現在、アカウントの復旧対応を進めてお