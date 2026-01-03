「DOMOTO」の堂本剛（46）が3日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」正月90分SP（土曜午後2・00）に出演。食べたことがないものを明かした。

奈良出身の堂本。MCのダウンタウン・浜田雅功から奈良県民について「ほんとにシカを大事にされますよね」と言われ、「大事ですよ、シカさん。シカさんは神の使いですから」と力説。「じゃあお料理でそういうものは食べない？」と問われると、「僕は食べたことないです」と即答した。

「おほほほほ…マジで？」と反応した浜田に、「たまに出るんですよ、鹿肉。ちょっと南部のほうとか行くと、シカさんが生態系のバランスを変えていっちゃうことがあるんで、イノシシとかもそうですけど、いただくと言う文化もあるみたいなんです。でも僕は中心部で育ってしまったものですから、シカさんは神さまの使いやでっていうのがありまして。鹿肉はいっさい食べたことないです」と言い切った。

「なんか食べられないです。なんなんでしょうね、小ちゃい時からおばあちゃんに教えてもらってきたことやから、何かちょっと…。“あ、僕、大丈夫です…”とか断ったりして」と告白。「あ〜なるほど。そこは徹底してますね」と驚かれていた。