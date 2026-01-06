堂本光一（写真：本誌写真部） 女性自身

5月以降になるはずが…堂本光一の結婚発表に関係者が衝撃のワケ

ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 昨年12月28日に結婚を発表した堂本光一について、「女性自身」が取り上げた
  • ある芸能記者は、「予定よりもかなり早い」と驚きを隠せなかったという
  • 今年の春に開かれる舞台が終了するまでは、結婚発表はないと聞いていたそう
