12·î28Æü¡¢¡ÖDOMOTO¡×¡Êµì¡¦KinKi Kids¡Ë¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊó¹ð¤Ë°ÂÅÈ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¨¡¨¡¡£¸÷°ì¤Ï²áµî¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö40ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤ò¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÈ¿È¤ò´Ó¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÖÊ£¿ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ç¡¢¤ªÁê¼ê¤ÏÉñÂæ¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¸µ