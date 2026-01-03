ÀÐÇËÌÐ¡¢¼ñÌ£¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ëºî¤ë¡í¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥â¡í¤Ï¤³¤ì¤À¤í¤¦¤Í¡×
ºÙ¤«¤¹¤®¤ë¤±¤ÉÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢Á°ÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÊÐ°¦¥È¡¼¥¯¡ª
¶áÇ¯¡¢¥ª¥¿¥¯¼ñÌ£¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯SNS¤ÇÁ´³«Êü¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÎ¼±ÎÌ¤ÈÇ®ÎÌ¤Ç°µÅÝÅª¤Ë"¥Û¥ó¥â¥Î"¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ÀÐÇËÌÐÁ°Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤À¡£
Å´Æ»¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡£ÁíÍýÂç¿Ã¿¦¤òÂà¤¤¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎÊÐ°¦¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤¤¿¤¤......¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÊÔ½¸Éô¤ÏµÄ°÷²ñ´Û¤ËÆÍ·â¤·¤¿¡ª¡¡
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ëü¥¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥âü¥¡Ú¡Ö¾è¤êÅ´¡×¤Ç¤¢¤ëÁ°ÁíÍý¤ÎÈá°¥¡Û
¡½¡½¤¤¤¤Ê¤êÁ´³«¤Ç¼ñÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏÅ´Æ»¥ª¥¿¥¯¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Åª¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÅ´Æ»¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¾è¤êÅ´¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤â¡¢¿²ÂæÆÃµÞ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¯¡¢¿²ÂæÆÃµÞ¡Ö½Ð±À¡×¡Ê¸½¥µ¥ó¥é¥¤¥º½Ð±À¡Ë¤Ë¤Ï1000²ó°Ê¾å¤â¾è¼Ö¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡£½Ð±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÐÇËÌÐ¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÐÇË¡Ë¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¿²ÂæÎó¼Ö¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º½Ð±À¤Ë¤â¤ª¤¤¤½¤ì¤È¤Ï¾è¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¿²ÂæÆÃµÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤Î´õË¾¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤í¤½¤í¸å·Ñ¼ÖÎ¾¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡£
¸½¹Ô¼ÖÎ¾¤Î285·Ï¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ27Ç¯¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÆÃµÞ¡Ö¤Ò¤À¡×¤äÆÃµÞ¡ÖÆîµª¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëHC85·Ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢ÃßÅÅÃÓ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤âÁö¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼ÖÎ¾¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼ÖÎ¾¤À¤È¤Í¡¢ÅÅ²½¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¶è´Ö¤Ø¤â¾è¤êÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢»ä¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÄ»¼è±Ø¤Þ¤ÇÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¿·´´Àþ¤Î¤è¤¦¤ËÂ®ÅÙ¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¤Ê¡£
¥µ¥ó¥é¥¤¥º½Ð±À¤Î¥×¥é¥ì¡¼¥ë¤ä¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼ÖÎ¾¤ÎHC85·Ï¡Ê¼êÁ°¡Ë¤ÎÌÏ·¿¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÅ´Æ»¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ëÀÐÇË¤µ¤ó
¡½¡½°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÌÜÀþ¤À¤ÈÂ®ÅÙ¤ä²÷Å¬À¡¢¥³¥¹¥Ñ¤Ç¿·´´Àþ¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥½¨¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
ÀÐÇË¡¡¿²ÂæÎó¼Ö¤ÏÌë¤Î¿²¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¨¤ë¤ï¤±¤À¤·¡¢Ìë´Ö±¿¹Ô¤ÏÅÅÎÏ¤â°Â¤¤¡£¤è¤¯¡¢¡ÖÌëÁö¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ÈÊÝÀþ¤ò¤ä¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢º£¤Î¥ì¡¼¥ë¤ÎÂÑµ×À¤ÏÀÎ¤ÈÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ç¥¨¥³¤Ê¿²ÂæÎó¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ë°ÕµÁ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡½¡½¤Ç¤·¤¿¤é¡¢Å´¥ª¥¿µÄ°÷Ï¢ÌÁ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿²ÂæÎó¼Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë³èÆ°¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÀÐÇË¡¡¤½¤ì¡¢»¿Æ±¼Ô¤¬»ä°Ê³°¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤ß¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£Ç¯¤âÅß¤ÎÀÄ½Õ18¤¤Ã¤×¤ÎÈÎÇä¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¤Ö¤é¤ê¤Ò¤È¤êÎ¹¤·¤¿¤¤Ï©Àþ¤Ê¤É¤Ï¡©
ÀÐÇË¡¡»ä¤µ¡¢ÅöÌÌ¤Ò¤È¤ê¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÇË¡¡ÁíÍý·Ð¸³¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤â·Ù¸î¤ÎSP¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ê¤Î¡£¤À¤«¤é¡¢ÌµÍý¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ò¤È¤êÎ¹¡£
²¾¤Ë¡¢»ä¤¬ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÎ¹¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢½ÐÈ¯±Ø¤«¤éÅþÃå±Ø¡¢¤½¤·¤Æ¼ÖÆâ¤Ë¤âSP¤µ¤ó¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù¤ÎÊý¡¹¤¬ÂÔµ¡¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤âÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡£Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡£
ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¹ñ²ñ»öÌ³½êÆâ¤ÎÍÍ»Ò¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¿Í·Á¡¢350Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÀï´ÏÂçÏÂ¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë
¡½¡½ÀÎ¤Ï³Æ±ØÄä¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤êÎ¹¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¡©
ÀÐÇË¡¡¤¦¤ó¡£³Æ±ØÄä¼Ö¤Ç¡¢ÅÄ¼Ë¤Î¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê±Ø¤ËÄä¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£²Æ¾ì¤Î±Ø¤ÇÊ¹¤¯¥»¥ß¤ÎÌÄ¤À¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¹ì²»¡£¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¾ð·Ê¤Ç¤·¤¿¤è¡£
¡½¡½¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÄ¼Ë¤Î±Ø¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÇË¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ä¤ë¤È¡ÖÀÐÇË¡ª¡¡¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë²Ë¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤ï¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Úà¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥âá¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Û
ËÜÃª¤Ë¤ÏÆÉ¼Ô²È¤ÎÀÐÇË¤µ¤ó¤é¤·¤¤Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎËÜ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë
¡½¡½ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏÅ´Æ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¤È¤Æ¤â¿¼¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¤â»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥×¥é¥â¤È¤Ï¡©
ÀÐÇË¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢Àï´ÏÂçÏÂ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ê¡£¤½¤ì¤â¡¢¥Ë¥Á¥â¡ÊÆüËÜÌÏ·¿¡Ë¤«¤é1968Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿200Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÀï´ÏÂçÏÂ¡£»ä¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î»þ´ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¡ÖÃæ³ØÆþ»î¤Ç1ÈÖ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Çã¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤È¿Æ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ë¥Á¥â¤ÎÀï´ÏÂçÏÂ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Æþ»î¤Ç¤Ï1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÇË¡¡ÌµÍý¤À¤Ã¤¿¡£4¡¢5ÈÖÌÜ¤«¤Ê¡£¤â¤¦¤Í¡¢Ãæ³ØÆþ»î¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¡¢Àï´ÏÂçÏÂ¤¬ºî¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¯¤Æ¤µ¡£»ä¡¢ËÜµ¤¤Ç²È½Ð¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍî¤Á¹þ¤ó¤À»Ñ¤ò¿Æ¤¬ÉÔØâ¡Ê¤Õ¤Ó¤ó¡Ë¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢·ë¶É200Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÀï´ÏÂçÏÂ¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Àï´ÏÂçÏÂ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç10ÀÉ°Ê¾å¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¡¢ÀÐÇËÂçÏÂ´ÏÂâ¤ËÏ¯Êó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤ÏºÇ¿·¤Î¶â·¿µ»½Ñ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤è¤êÀºÌ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿200Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÀï´ÏÂçÏÂ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ê¹ñÆâ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡×¤Î¡Ö200Ê¬¤Î1 ÆüËÜ³¤·³Àï´Ï ÂçÏÂ¡×¤òÀ©ºî¤¹¤ëYouTubeÆ°²è¤òÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤ë¡Ë
ÀÐÇË¡¡¤³¤ì¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡¼¡£¤³¤Î¼ê¤¹¤ê¡¢¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Ä¡Ê¶âÂ°À½¥Ñ¡¼¥Ä¡Ë¤À¤Ê¡¼¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¡¼............¤Ç¤â¡£
ºÇ¿·¤Î200Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ëÀï´ÏÂçÏÂ¤Î¥×¥é¥â¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÆ°²è¤ò»ëÄ°¤¹¤ëÀÐÇË¤µ¤ó
¡½¡½¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡©
ÀÐÇË¡¡¤³¡¼¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡»ä¤¬ºî¤ê¤¿¤¤¥×¥é¥â¤Ï¥Ã¡ª
¡½¡½¤¨!?¡¡¤³¤ì¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÇË¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤½¤³¤ÎÃª¤ò³«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Ãª¤«¤é¸Å¤Ó¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡Ë¡£»ä¤Í¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Î¡£
¥Ë¥Á¥â¤Î200Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1ÃÆ¤¬Àï´ÏÂçÏÂ¤Ê¤ó¤À¡£¤Ç¤Í¡¢Âè2ÃÆ¤¬¡¢¤³¤Î³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¸î±Ò´Ï¤¢¤Þ¤Ä¤«¤¼¤À¤Ã¤¿¤Î¡£
¤³¤ì¡¢Éü¹ïÈÇ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£1969Ç¯È¯Çä¤ÎËÜÊª¡£¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ëÊñÁõ¤À¤Ã¤Æ³«Éõ¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¤º¤Ã¤ÈÁ°¤ËÇã¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¡£
¡½¡½¤¢¤Þ¤Ä¤«¤¼¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êºî¤ê¤¿¤¤¤È¡©
ÀÐÇË¡¡¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¤Í¡¼¡£¤æ¤Ã¤¯¤êºî¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¡¼¡£
ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬ü¥¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥âü¥¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥Á¥âÀ½¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¸î±Ò´Ï¤¢¤Þ¤Ä¤«¤¼¡£¿·ÉÊÌ¤³«Éõ¤ÎÄ¶¤ªÊõ¥×¥é¥â¤À
¡½¡½¤½¤ì¤³¤½¡¢¼ê¤¹¤ê¤ä³Æ¼ï¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ê¤É¤ò¡¢ºÇ¿·¤Î¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë´¹Áõ¤·¤¿¤ê¡©
ÀÐÇË¡¡¤½¡¼¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¢¤Î¤Í¡¢¤³¤ì¤ÏÈ¾À¤µª°Ê¾åÁ°¤ÎÀ½ÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½Âå¤ÎºÇ¿·¤Î¥×¥é¥â¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤é¡¢Åö»þ¤Ïµ»½ÑÅª¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤½¤³¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¡£
È¾À¤µª°Ê¾åÁ°¤ÎÀ½ÉÊ¤ò²þÂ¤¤Ê¤É¤»¤ººî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Î¹©¶Èµ»½Ñ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥×¥é¥â¤È¹©¶Èµ»½Ñ¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë´Ø·¸¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÇË¡¡¥×¥é¥â¤Ë¤Ï¶â·¿µ»½Ñ¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶â·¿µ»½Ñ¤Ï¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î´ðÁÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢²þÂ¤¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤Ç¤â¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êºî¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¿§¤âÅÉ¤é¤ºÁÇÁÈ¤ß¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡©
ÀÐÇË¡¡¤¦¤ó¡£ÁÇÁÈ¤ß¤¸¤ã¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤Þ¤º¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¡¼¥Ä¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¤è¡£²¿¤»È¾À¤µª°Ê¾åÁ°¤Î¶â·¿¤À¤«¤é¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¯¤Ü¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë²Õ½ê¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
ÀÜÃå¸å¤ËÀÜÃåºÞ¤¬¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Ä´Ö¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥é¥¤¥ó¤À¤Ã¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ä¤¹¤ê¤¬¤±¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ÇËá¤¯¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿§¤À¤Ã¤ÆÅÉ¤ë¤·¤µ¡£
¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼´ØÏ¢¤Î¥×¥é¥â¤Ê¤É¤¬¤Ó¤Ã¤·¤êµÍ¤á¤é¤ì¤¿ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¹ñ²ñ»öÌ³½ê¤Î¼ýÇ¼Ãª¡£Àï´Ï¤äÀï¼Ö¡¢¤µ¤é¤Ë¼«±Ò´±¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿
¡½¡½¤½¤³¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤à¤È1¡¢2½µ´Ö¤Ç´°À®¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÇË¡¡ºÇÄã¤Ç¤â3¥õ·î¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Ëºî¤ëà¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥âá¤¬¥ß¥µ¥¤¥ë¸î±Ò´Ï¤¢¤Þ¤Ä¤«¤¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ê¡£
¡½¡½¶áÇ¯¡¢µì·³¤ÎÀï¼Ö¤ä·³ÍÑ¼ÖÎ¾¤òÉü¸µ¤·¤ÆÅ¸¼¨¡¦Áö¹Ô¤µ¤»¤ë¡ÖNPOË¡¿ÍËÉ±Òµ»½ÑÇîÊª´Û¤òÁÏ¤ë²ñ¡×¤Î³èÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿1Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥×¥é¥âÅª¤Ê³èÆ°¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÇË¡¡ÆüËÜ¤Î²áµî¤Îµ»½Ñ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È»Ä¤·¤ÆÅÁ¤¨¤è¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê³èÆ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥â¤À¤Ã¤Æ¡Ö¼ÂÊª¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¥á¡¼¥«¡¼¤¬À½ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¿¤Á¥â¥Ç¥é¡¼¤À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥×¥é¥âºî¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º£¡¢NPO¤ä¸Ä¿Í¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉü¸µ³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¹ñ¤â¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½ÁíÍýÂç¿Ã»þÂå¤Ë¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÇË¡¡¤¦¡¼¤ó¡£ÁíÍý¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¤ä¤ë¤¾¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÄ°÷Ï¢ÌÁ¤È¤«¤Ç³èÆ°¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡ÖÀïÁè¥Þ¥Ë¥¢¡×¡Ö·³»ö¥ª¥¿¥¯¡×¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¤è¤Ê¡£Â¾¹ñ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤è¡£
ÀÐÇË¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ´Æ»¤ä¥×¥é¥â¤Ê¤Î¡©
¡½¡½¤¢¤È¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë1970Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇË¡¡¼Â¤Ï¤µ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¡£°ÊÁ°¤Ï¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤è¤¯»²²Ã¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ä°¤¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¢¤È¡¢Èþ½Ñ´Û¤âÁ´Á³¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¤µ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1970Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤è¤Ê¡£
ËÜÃª¤Ë¤Ï·³»ö¤äËÉºÒ´Ø·¸¤Î½ñÀÒ¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬°áÁõ°ã¤¤¤ÇÊÂ¤Ö
¡½¡½Îã¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÇË¡¡¤Þ¤À²Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿º¢¤Ë´äºê¹¨Èþ¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡£Èà½÷¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Æ±ÒÂâ¡×¤â¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï°ì»åÍð¤ì¤ÌÆ°ºî¤Ç¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¹¨Èþ¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¥³¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤¢¤Î¸÷·Ê¤Ï°µ´¬¤À¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¤Ê¡£¿Æ±ÒÂâ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï50Ç¯°Ê¾å¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÁíÍýÂç¿Ã¤òÂà¤¤¤¿¸å¤â¡¢Ä¶Â¿Ë»¤ÊÀÐÇË¤µ¤ó¡£¼ñÌ£¤Ë³ä¤±¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÇË¡¡¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤â¿Æ±ÒÂâ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤³¤ËÆþ¤ì¤Ð³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢SP¤µ¤ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ï·ù¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤âÅöÊ¬¤ÏÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ê¡£
¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡£¤½¤í¤½¤í¼èºà¤Ï½ªÎ»¤Ç¡£»ä¤³¤ì¤«¤éÂç³Ø¤Ç¹Ö±é¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢µÞ¤¬¤Ê¤¤¤È¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤ò¼¤á¤Æ¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤È¸À¤Ã¤ÆµÄ°÷²ñ´Û¤Î¼«¼¼¤ò¾®Áö¤ê¤Ë½Ð¤ëÀÐÇË¤µ¤ó¡£Ìó30Ê¬¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤ËÇ»Ì©¤Ê¥ª¥¿¥¯¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Á°ÁíÍý¤Ë¡¢»ïÌÌ¤ò¼Ú¤ê¤Æ·ÉÎé¡ª
¡üÀÐÇËÌÐ¡Ê¤¤¤·¤Ð¡¦¤·¤²¤ë¡Ë
1957Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¡£ÅöÁª²ó¿ô13²ó¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¡£Á°Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡Ê2024Ç¯10·î¡Á25Ç¯10·î¡Ë¡£¶ä¹Ô¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢1986Ç¯¤Ë½éÅöÁª¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËËÉ±ÒÂç¿Ã¡Ê07¡Á08Ç¯¡Ë¡¢ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¡Ê08¡Á09Ç¯¡Ë¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¡Ê14¡Á15Ç¯¡Ë¡¢Æâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Ã´ÅöÂç¿Ã¡ÊÃÏÊýÁÏÀ¸¡¢15¡Á16Ç¯¡Ë¡£ÅÞÌò¿¦¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞÀ¯Ì³Ä´ºº²ñÄ¹¡Ê09¡Á11Ç¯¡Ë¡¢´´»öÄ¹¡Ê12¡Á14Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£ÆÉ½ñ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢Å´Æ»¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢À¯³¦¶þ»Ø¤Î"¥ª¥¿¥¯"
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ä¾°æÍµÂÀ¡¡¼èºà¶¨ÎÏ¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿ËÜÅÄÍº»Î