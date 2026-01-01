この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI系YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【2026年最新】ChatGPT完全ガイド！ ～この動画1本でChatGPTの使い方＆全機能を網羅～」と題した動画を公開。2026年1月時点でのChatGPTの全機能を、5つの章に分けて網羅的に解説した。

動画では、2025年に登場した動画生成AI「Sora 2」や調査エージェント「Deep Research」、最新モデル「GPT-5.2」など、数々の新機能によってChatGPTが大きな飛躍を遂げたと紹介。ミライ氏は、GoogleのGeminiが猛追する中でも、ChatGPTはなお「AI業界トップの地位を維持しています」と語る。解説は、Webブラウザ版の有料プラン「Plusプラン（月額20ドル）」をベースに進められ、ほぼ全ての機能を利用できるこのプランで、ChatGPTの真価を最大限に引き出す方法を説明している。

動画の中核をなすのは、チャット画面、サイドバー、設定画面という3つのセクションの機能解説である。特にチャット画面には機能が集約されており、「+」ボタンからファイルや画像のアップロード、Googleドライブ連携、画像生成AI「ChatGPT Images」の利用、さらには自律的にタスクを実行する「エージェントモード」の起動まで、多彩な操作が可能である。サイドバーでは、過去のチャット履歴の検索や、オリジナルのChatGPTである「GPTs」の利用、関連資料をまとめて管理できる「プロジェクト」機能などが紹介された。

さらに、モバイルアプリやデスクトップアプリ限定の機能にも言及。モバイルアプリではカメラで写した対象について質問でき、macOS版デスクトップアプリでは会議の音声などを録音・文字起こしする「record mode」が利用できるという。本動画は、単なるチャットボットから、日常のあらゆる場面で活用できる統合的なAIアシスタントへと進化したChatGPTの現在地を把握するための完全ガイドとなっている。

