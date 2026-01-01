¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ5¶è¤Ç¶è´Öµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ú¼Ì¿¿¡§À¾Â¼¾°¸Ê/¥¢¥Õ¥í¡Û

¡¡Âè70²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Ë¤Ï1Æü¡¢·²ÇÏ¸©Ä£È¯Ãå¤Î7¶è´Ö100¥­¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£4»þ´Ö44Ê¬0ÉÃ¤Ï¡¢½¾Íè¤Îµ­Ï¿¤ò2Ê¬7ÉÃ¤â¹¹¿·¤¹¤ëÂç²ñ¿·µ­Ï¿¡£¶è´Ö¿·¤âÂ³½Ð¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¾×·â¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¿·½Õ¤Î¾å½£Ï©¤Ïµ­Ï¿¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¥¨¡¼¥¹¤¬½¸¤¦2¶è¡Ê21.9¥­¥í¡Ë¤ÇµÈÅÄ¶Á¡Ê¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡Ë¤¬1»þ´Ö1Ê¬1ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·¡£¶è´Ö2°Ì¤Îº£¹¾Í¦¿Í¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ë¡¢Æ±3°Ì¤ÎÊ¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡Ë¤â½¾Íè¤Îµ­Ï¿¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£

¡¡3¶è¡Ê15.3¥­¥í¡Ë¤Ç¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬42Ê¬53ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢4¶è¡Ê7.6¥­¥í¡Ë¤Ï¥À¥Ñ¥Ã¥·¥å¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤¬20Ê¬32ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µ­Ï¿¤òÃ¡¤­½Ð¤·¤¿¡£

¡¡5¶è¡Ê15.9¥­¥í¡Ë¤Ï46Ê¬0ÉÃ¤ÎÂÀÅÄÁóÀ¸¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢·×7¿Í¤¬¶è´Ö¿·¡£ÎãÇ¯¡¢¸þ¤«¤¤É÷¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÉ÷¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹¥µ­Ï¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£

¡¡6¶è¡Ê11.4¥­¥í¡Ë¤âÅèÄÅÍºÂç¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ë¤¬32Ê¬27ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·¡£

¡¡7¶è¡Ê15.6¥­¥í¡Ë¤Ç¤â45Ê¬23ÉÃ¤ÎÊÂÌÚÇ«²»¡ÊSUBARU¡Ë¤é¡¢4¿Í¤¬¶è´Ö¿·µ­Ï¿¡£·×17¿Í¤¬¶è´Ö¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£

¡¡X¾å¤Î±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶è´Ö¿·¤Ç¤¹¤®www¡×¡Ö¶è´Ö¿·º×¤ê¤À¤Ê¡×¡ÖÅèÄÅ¤¬¤ä¤Ù¤¨w¡¡¸å¤í¤È40ÉÃ¤Ä¤±¤Æ¶è´Ö¿·¤«¡×¡Ö¶è´Ö¿·¤Ð¤Ã¤«¤Ç¤ï¤í¤Æ¤ë¡×¡Ö¶è´Ö¿·¤ÎÏ¢È¯²á¤®¤Æ¡¢²¿¤¬²¿¤À¤«w¡×¤Ê¤É¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë