¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ç¡Ö17¿Í¡×¤¬¶è´Ö¿·¤Î¾×·â¡¡5¶è°ìµó7¿Í¹¹¿·¤Î¥ï¥±¡¡Î¦¾å¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö²¿¤¬²¿¤À¤«¡Ä¡×
¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ
¡¡Âè70²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Ë¤Ï1Æü¡¢·²ÇÏ¸©Ä£È¯Ãå¤Î7¶è´Ö100¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£4»þ´Ö44Ê¬0ÉÃ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎµÏ¿¤ò2Ê¬7ÉÃ¤â¹¹¿·¤¹¤ëÂç²ñ¿·µÏ¿¡£¶è´Ö¿·¤âÂ³½Ð¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·½Õ¤Î¾å½£Ï©¤ÏµÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤¬½¸¤¦2¶è¡Ê21.9¥¥í¡Ë¤ÇµÈÅÄ¶Á¡Ê¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡Ë¤¬1»þ´Ö1Ê¬1ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·¡£¶è´Ö2°Ì¤Îº£¹¾Í¦¿Í¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ë¡¢Æ±3°Ì¤ÎÊ¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡Ë¤â½¾Íè¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡3¶è¡Ê15.3¥¥í¡Ë¤Ç¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬42Ê¬53ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢4¶è¡Ê7.6¥¥í¡Ë¤Ï¥À¥Ñ¥Ã¥·¥å¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤¬20Ê¬32ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡5¶è¡Ê15.9¥¥í¡Ë¤Ï46Ê¬0ÉÃ¤ÎÂÀÅÄÁóÀ¸¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢·×7¿Í¤¬¶è´Ö¿·¡£ÎãÇ¯¡¢¸þ¤«¤¤É÷¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÉ÷¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹¥µÏ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡6¶è¡Ê11.4¥¥í¡Ë¤âÅèÄÅÍºÂç¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ë¤¬32Ê¬27ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·¡£
¡¡7¶è¡Ê15.6¥¥í¡Ë¤Ç¤â45Ê¬23ÉÃ¤ÎÊÂÌÚÇ«²»¡ÊSUBARU¡Ë¤é¡¢4¿Í¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¡£·×17¿Í¤¬¶è´Ö¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡X¾å¤Î±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶è´Ö¿·¤Ç¤¹¤®www¡×¡Ö¶è´Ö¿·º×¤ê¤À¤Ê¡×¡ÖÅèÄÅ¤¬¤ä¤Ù¤¨w¡¡¸å¤í¤È40ÉÃ¤Ä¤±¤Æ¶è´Ö¿·¤«¡×¡Ö¶è´Ö¿·¤Ð¤Ã¤«¤Ç¤ï¤í¤Æ¤ë¡×¡Ö¶è´Ö¿·¤ÎÏ¢È¯²á¤®¤Æ¡¢²¿¤¬²¿¤À¤«w¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë