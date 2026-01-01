ニューイヤー駅伝

第70回全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）は1日、群馬県庁発着の7区間100キロで行われた。5区終了時点で3位につけているチームに、ネットでは注目が集まっている。

サンベルクスは1区は24位発進だったが、エースが集う2区でルーキー・吉田響が爆走。22人抜きで2位に浮上した。

チームメートも吉田の勢いに乗った。3区終了は3位、4区終了は2位と上位でレースを進め、5区終了時点でも3位につけている。昨年は17位でここまでは大躍進といえる。

昨年9月の東京世界陸上の男子20キロ競歩で7位入賞した吉川絢斗らが所属するサンベルクス。スーパーマーケット「スーパーベルクス」を展開する企業だが、ニューイヤー駅伝で上位争いしているため、ファンの注目を集めた。

Xには「サンベルクスって聞いたこと無かったけど、スーパーなのか」「サンベルクスってなんの会社？と思って調べたら足立あたりにあるスーパーの会社なんだね」「サンベルクス知りませんでした 駅伝は良い宣伝効果がありますね」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）