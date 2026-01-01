「もしも宝くじが当たったら」と想像するとワクワクしますよね。しかし、実際に当選したことで、不幸になってしまう人もいるようで？ 今回は、1千万を当てたある夫婦のエピソードをご紹介します。

当選を夫に伝えたら…

「年末に買った宝くじで1千万が当たりました。当選がわかり、大興奮で夫に伝えました。とはいえ、当たったのは1千万。私は旅行したり、家具や家電を買い替えて少し贅沢をしたら、残りは貯金しようと考えていました。

しかし、夫は当選を知ってしばらくすると、勝手に会社を辞めていたのです。脱サラして起業するんだと意気込んでいたけど、そんな話、初めて聞きました……。あまりの勝手さに私が承諾できずにいると、夫は怒鳴り『早く金を出せ』と手まで出してきて。耐えきれずに離婚することになりました……。

当選した宝くじは財産分与の対象となり、夫と分けることに。半分でも500万は手に入ったので、離婚後もそこまで苦労することはありませんでした。だけど、夫に当選したことを言ってしまったのは本当に後悔しています……。

宝くじが当たると不幸になる人も多いと聞くけど、きっと、お金によってもともとの人間性があらわになるという意味なんでしょうね……」（体験者：60代女性・パート／回答時期：2025年11月）

▽ 奥さんに無断で会社を辞めたり起業しようとしたり、勝手すぎますよね……。お金は人を変えてしまうというけれど、それはもともとの人間性にもよるのでしょう。当選したことは、たとえ家族でも言わないほうがいいのかもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。