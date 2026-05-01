他人の楽天アカウントに不正ログインし、ポイントを使ってゲーム機を購入した疑いで男3人が再逮捕されました。横川響容疑者（22）ら3人は2024年6月、他人の楽天アカウントに不正にアクセスし、家電量販店でゲーム機2台など、販売価格あわせて6万5945円分を楽天ポイントを使って購入し、だまし取った疑いがもたれています。横川容疑者らは同様の手口で不正に入手したゲーム機を売りさばき、これまでに約400万円の利益を得ていたとみ