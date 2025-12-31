¡Ö¸µ¥«¥Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀ¿åÂç¿Ã¡¢¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼¿ò¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿ËÜÈÖÁ°¤Î¾éÃÌ¹¥¤¤ÊÁÇ´é¡Ä¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤ÈÅÄÃæÍµÆó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸áÁ°£¹»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤¬£³£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬½Ð±é¡£Á°ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚÇÀÁê¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¡Ê¤ÎÈÖÁÈ¡Ë¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç»äÉþ¤Ç¡×¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¥³¥áÀ¯ºö¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿Á°Ç¤¤Î¾®Àô»á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë¡Ö¾®Àô·à¾ì¡×¤È½ñ¤¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¡Ê¥³¥áÉÔÂÌäÂê¤Î»þ¤Ï¡Ë¡¢ËèÆü¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤ëÅÙ¤Ë¾®Àô¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ã¤ÆÃÏÌ£¤ÊÌò½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤ªÊÆ¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÈó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤È¤ÎÃç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¯ºö¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤«¡¢º£¼«Ì±ÅÞ¤Ï²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤Ç¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Èà¤¬Âç¿Ã»þÂå¤â¡Ø»ä¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦»×¤¦¤è¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³«À®¹â¹»¤«¤éÅìÂçË¡³ØÉô¤ò·Ð¤ÆÇÀ¿å¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡£º£Ç¯£±£°·î¤ËÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ä¶¥¨¥ê¡¼¥È¤Î·ÐÎò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬ËÜÈÖÁ°¤ÎÎëÌÚÂç¿Ã¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¿Ã¤Ê¤Î¤Ëµ¤¤µ¤¯¤ÊÊý¤Ç¡£¡ÊÂç¿Ã¤Î¡Ë²£¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½÷À¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¡¢¡Ê¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ØÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡ÙµÈÂ¼¿ò¤Ë¡Ë¡Ø¸µ¥«¥Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£µÈÂ¼¤µ¤ó¡ØÁÇÅ¨¤Ê¤´´Ø·¸¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø¤¦¤½¤Ç¤¹¤è¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡£º¤¤é¤»¤ó¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢¾éÃÌ¹¥¤¤Ê°Õ³°¤Ê´é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£