以前に情報番組で裏金をめぐって口論寸前となって、"犬猿の仲"と言われる河野太郎・衆院議員と薄口改め濃口政治評論家の杉村太蔵氏が、2026年3月29日放送の「サンデー・ジャポン」（TBS系）では珍しく意見が一致、ともに「ガソリン補助金より節約を呼びかけるべき」と語った。補助金は「間違ったメッセージになる」現在、ガソリン価格は補助金によって1リットル170円程度に抑えられているが、VTR出演した河野氏は「（補助金で）値