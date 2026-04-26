元衆院議員でタレントの杉村太蔵が２６日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。高市早苗首相が公約に掲げている食料品の消費税０％について改めて、疑問を呈した。番組では、高市首相が「悲願」として公約に掲げている食料品の消費税０％について特集した。レジのシステム改修に１年ほど時間がかかることから、改修が半年に短縮できるとして０％ではなく１％にする案が浮上していることを伝えた。杉村は「僕はずっと言っ