2026年3月1日放送の「サンデー・ジャポン」（TBS系）に出演したグラビアアイドルの黒嵜菜々子さんが同日にXを更新。番組内で未成年時の飲酒を示唆するかのような発言をしたことについて釈明した。「整理できないまま発言してしまいました」問題となっているのは、番組内でWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）について取り上げている際の黒嵜さんのコメントだ。生粋のジャイアンツファンだという黒崎さんは、23年3月に行われ