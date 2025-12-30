¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

°äÉÊÀ°Íý¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¥é¥¤¥Õ¤½¤é¤Õ¤ÍÊÒÉÕ¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
YouTubeÆ°²è¡Ö¡Ú°äÉÊÀ°Íý¥»¥ß¥ÊーËþ°÷¸æÎé¡ÛÁ´¹ñ¤Î°äÉÊÀ°Íý¶È¼Ô¤ÈÄ©¤ó¤ÀÅ¸¼¨²ñ¤ÎÉñÂæÎ¢¡ÃÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡×¤ò¸ø³«¡£Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÄÂÂß½»Âð¥Õ¥§¥¢2025¡×¤Ë¿´·ë¤È¤·¤Æ½ÐÅ¸¤·¡¢¥»¥ß¥Êー¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢³ÈÂç¤¹¤ë°äÉÊÀ°Íý»Ô¾ì¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢¸½¾ì¤«¤é1,300Ëü±ß¤Î¸½¶â¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¼ÂÎã¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£

Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥é¥Õ¥Í¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¿´·ë ²È¤¸¤Þ¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¶¨²ñ¡×¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î²ÃÌÁ¶È¼Ô¤È¶¦¤Ë¡ÖÄÂÂß½»Âð¥Õ¥§¥¢2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿ºÝ¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¶¨²ñ¤Ï²ñ¾ì¤Ç¥Öー¥¹¤ò¹½¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°äÉÊÀ°Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡£¥»¥ß¥Êー¤ÏËþÀÊ¤ÇÎ©¤Á¸«¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¶·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£

¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥é¥Õ¥ÍÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÄ»Ã«Éô¹äÌÀ»á¤ò´Þ¤à5Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö³ÈÂç¤¹¤ë°äÉÊÀ°Íý»Ô¾ì¤ÎÎ¢Â¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¶È³¦¤Î¼ÂÂÖ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£Ä»Ã«Éô»á¤Ï¡¢°äÉÊÀ°Íý¤¬À®Ä¹»º¶È¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

¼Áµ¿±þÅú¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤äÂç¶â¤Ï¤É¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢Ä»Ã«Éô»á¤Ï¡ÖÃÊ¥Üー¥ë¤«¤é1,300Ëü¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤­¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö¾ö°ì¾ö¤Ç70Ëü±ß¼è¤é¤ì¤¿¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°­¼Á¤Ê¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë»öÎã¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ç¸½¶â¤äµ®½ÅÉÊ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÆ°²è¤Ç¡Êµ­Ï¿¤ò¡Ë»Ä¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°ÍÍê¼Ô¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤­¡¢Â¾¶È¼Ô¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¾å¤Ç¡¢¾Úµò¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Î½ÅÍ×À­¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¸«ÀÑ¤â¤ê¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¢¤ÊÊÒÉÕ¤±¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¥»¥ß¥Êー¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢°äÉÊÀ°Íý¶È³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Â¾ð¤È¶¦¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥ß¥Êー¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¸½¶âÈ¯¸«»þ¤Î¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Ï¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÊÌÆ°²è¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:23

Á´¹ñ¤«¤é°äÉÊÀ°Íý¤Î¥×¥í¤¬½¸·ë¡ª¡ÖÄÂÂß½»Âð¥Õ¥§¥¢2025¡×½ÐÅ¸
02:58

°äÉÊÀ°Íý¥»¥ß¥Ê¡¼³«»Ï¡ª³ÈÂç¤¹¤ë»Ô¾ì¤ÎÎ¢Â¦¤È¤Ï
03:31

¡Ú¾×·â¡ÛÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¸½¶â1,300Ëü±ß¡ª¸½¾ì¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¹â³ÛÉÊ
04:04

¸½¶â¤äµ®½ÅÉÊÈ¯¸«»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡©¥×¥í¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¿®Íê¤Î¾Ú

