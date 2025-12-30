¼ÆÅÄÍý·Ã¡¢¼õµëÇ¯¶â³Û¤ò¸ø³«¡Ö¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤À¤È¤Ï¡Ä¡×
½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¼ÆÅÄÍý·Ã¡Ê66¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¡ÖÄ¶¤·¤é¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¡Ê¸á¸å6»þ10Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¡¢¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â³Û¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¼ÆÅÄ¤µ¤ó¡¢¥º¥Ð¥êÇ¯¶â³Û¤ò¤ª¤¤¤¯¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¼ÆÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡¢¼ÆÅÄ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÇ¯¶â¿¶¹þÄÌÃÎ½ñ¤Î¥á¥â¤ò³ÎÇ§¡£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼õµë³Û¤Ï¡¢2¥«·î¤Ç12Ëü8778±ß¤À¤Ã¤¿¡£1¥«·î¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È6Ëü4389±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼õµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢20ºÐ¤«¤éÇ¼¤á¤Æ¤¤¤¿¹ñÌ±Ç¯¶â¤È¡¢¶áÇ¯¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤È¤¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¸üÀ¸Ç¯¶â¡£¼ÆÅÄ¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¡¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤ä¤äÉÔËþ¤½¤¦¤Ê¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âº£Ç¯Â¾³¦¤·¤¿Êì¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¼ÆÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÊì¤¬¡Ë¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ò¸«¤¿¤é¡Ø¤È¤Æ¤âÉÔ°ÂÄê¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÈÇ¯¶â¤À¤±¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¡Ù¤È¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È»×¤¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼ÆÅÄ¤Ï¡ÖÊì¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Ê¿Æ¤È¶â¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£