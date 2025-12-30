¡Ô3ºÐ¤Þ¤Ç¥·¥«¥´¤Ë¡Õ´öÅÄ¤ê¤é¡¡²Î¼ê»ÖË¾¤Ë±Æ¶ÁÍ¿¤¨¤¿¥¨¥ê¡¼¥ÈÉã¤ÎÂ¸ºß¡ÄÂç¼ê´ë¶È¤Ç³¤³°Ãóºß¤Î·Ð¸³¤â
¡Æ25Ç¯12·î30Æü¸á¸å5»þ30Ê¬¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£4·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦´öÅÄ¤ê¤é¡Ê25¡Ë¤Î³Ú¶Ê¡ØÎøÉ÷¡Ù¤¬Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂç³¢Æü¤Ë¤Ï¥½¥í¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆNHK¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡ØÎøÉ÷¡Ù¤Ï4·î¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÊÔ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Î¤¿¤á¤Ë´öÅÄ¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢Îø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÀ¸¤¸¤ëÃ¸¤¤´¶¾ð¤ä¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤É¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
12·î28Æü¡¢¡ØÎøÉ÷¡Ù¤ÎÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´öÅÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ô1¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¼«¿È¡¢¤³¤Î¶Ê¤òº£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ÎÃæ¤Ç³Ú¶Ê¼«ÂÎ¤¬¼«Ê¬¤Î³èÆ°¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Èº£Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤´ÈÓ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ô»ä¤ÎÊì¤¬ºî¤ë¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤¬¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Ç¯Ëö¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Êì¿Æ¤Î¼êÎÁÍý¤¬¤´Ë«Èþ¤À¤È¤¤¤¦´öÅÄ¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö´öÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È³¤³°»ö¶È¤¬À¹¤ó¤ÊÆü·ÏÂç¼ê´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´öÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÀ¸¸å10¥«·î¤«¤é3ºÐ¤Þ¤Ç¤ò¥·¥«¥´¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Î³¤³°Ãóºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°Ãóºß¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÌá¤ë¤È¡¢´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ë½Ð¸þ¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´öÅÄ¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ØÉã¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤è¤¯¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÊª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï¡È²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´öÅÄ¤µ¤ó¤¬¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡Ø´öÅÄ²È¤«¤é²»³Ú²È¤¬½Ð¤¿¤¾¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
²ÈÂ²¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤¤¡¢¡ØÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤È¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë¤¤¤É¤à´öÅÄ¡£À®Ä¹¤·¤¿2025Ç¯¤ÎºÐËö¤Ë¡ÈÄÉ¤¤É÷¡É¤Ï¿á¤¯¤«¡½¡½¡£