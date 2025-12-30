いまや「世界一の野球選手」となったドジャース・大谷翔平（31）。2012年のドラフト1位で日本ハムに指名されたのがキャリアの始まりだったが、その「次」、ドラフト2位で指名されたのが内野手の森本龍弥さん（31・2019年に現役引退）だった。

「大谷に次ぐ男」として期待されつつ、そのギャップにも苦しみ7年間で現役生活を終えた。現在は地元の神戸・尼崎市で資材メーカーの営業職に就いているが、引退直後は「ただのニートでした」と語る通り、"燃え尽き症候群"に苦しんでいた--。

実家の両親から「出ていってくれ」

2025年12月6日、森本さんは北九州市民球場で"最後の試合"をプレーしていた。CSチャンネル・スカイAが「現役引退を決断した選手のセレモニーを兼ねた試合」と掲げて主催する「THE LAST GAME 2025」に出場したのだ。

「おかげさまで、一本タイムリーを打てました。久々の硬式で、硬式用のバットが手元になくて。慌てて友人に連絡して取り寄せたんです」

一般にプロ野球選手は引退後、所属球団で働いたり、野球関連の仕事をするケースが多い。一方、2019年に現役を引退した森本さんの選択は違った。「当時は全てのやる気がなくなってたんです」と明かす。

「身体はボロボロでしたし、もう完全燃焼してしまって……。大袈裟に言うと、生きることに関して何もしたくなくなっちゃったんです。死のうとかはないですけど。だから休みたくて、1年くらいニートでした」

退団後は、すぐに尼崎の実家に帰った。「解放された」という気分の反面、不安が頭から離れなかったという。

「それまでの反動で、当時彼女だった今の嫁と、旅行や衝動買いをしまくったんですよ。収入もないのに……。一年弱、全国に旅行三昧で、カバンも、服も、飯も、飲み歩きも、全てに金を使いましたね。野球は一切やりませんでしたし、見ることもしませんでした。

両親からしたら、迷惑ですよね。実家もあんまり広くないんで、1年弱過ごしたら親に『もう出ていってくれ』って言われて。無職のまま、新しく家を借りて、彼女と同棲を始めたんです。引退後の1年で、貯金の200万〜300万円を使い果たしました」

大谷選手の隣でプレーした現役時代とは対照的な生活。野球は、「意識してはなかったんですけど、自然と目を向けなくなっていた」と言う。

「その時は『もう野球はせんな』と思って、当時使ってた野球道具を全部友人に配って回ったんです。グローブもバットも。

衝動買いや旅行でその時の気分はいいんですけど、夜寝る時にすごく不安になるんです。あ、お金やばいわーって。でも次の日になると、買い物して酒飲んで、めっちゃ気持ちいいんですよ。で、また夜になったら、ああ、大丈夫かなって」

「世間知らずでした」

自堕落な生活を変えたのは、交際していた彼女からの一言だった。

「『働かん人とは一緒になれません』と。もうお金もなかったし、それで働かなあかんと思って、イチから就職活動を始めました。

僕は高卒で、アルバイトもしたことがなかったから、ネズミ講にも誘われて、『こんな楽な仕事あんのか』って単純に感動しちゃったんです。危うくハマりそうになったんですけど、高校卒業後から働いてた嫁から『そんなの絶対あかん』と言われて、ヤバいことに気づいた。本当に世間知らずでした」

就職サイトから求人を探し、面接を受けて回った。そして資材メーカーの営業職として内定を獲得し、2020年10月に就職した。

「入社試験の国語と算数の点数は、会社史上最低点を叩き出したと聞きましたね（笑）。寸法の知識として円周率とか知っていないといけなくて、5年たった今はやっとわかってきたんですけど、その時はちんぷんかんぷんでした。

面接では野球のことばっかり話しました。ドラフト2位で、聞かれてもないのに『ドラ1は大谷翔平です』って答えてました。現役当時はそう書かれるのがプレッシャーでしたけど、営業になってからはもう何度も翔平に助けられています。翔平の名前で取った契約がいくつもありますよ（笑）」

職を得て、妻とは2021年に結婚式を挙げた。その時、大谷にも連絡をしたという。

「2021年1月に結婚式をやる予定で、一応誘ったんです。忙しいのに『花だけ送るわー』って言ってくれました。でも、コロナで式が5月か6月に延期になった。その時にはもう翔平はシーズンに入ってたから、もう『花送ってくれ』とか言えなくて、連絡を控えちゃったんですよね。『結婚式したよ』とだけ連絡したら、『おめでとう』って返してくれました」

ワールドシリーズ優勝後に送ったLINE

就職後5年目を迎えた森本さんは子宝にも恵まれ、「今は営業を楽しめています」と微笑む。充実した生活を手に入れると、背を向けていた野球にも自然と向き合えるようになった。

「草野球も楽しめるようになりました。今はプロ野球OBクラブという組織に入って、少年少女に野球を教えるイベントに参加してます。

僕が営業でなんとかやれてるのも、やっぱり野球に育ててもらったことが大きいと思う。今後、その恩返しをしたいという気持ちもありますね」

大谷に最後に連絡したのは2024年11月、ワールドシリーズ優勝直後だったという。

「ちょうど2012年入団の同期が翔平以外みんな引退したこともあって、『おめでとう』『鍵谷（陽平さん、2024年に現役引退）さんもいなくなって』って連絡したんですけど、既読がつかない。多分、みんなからの『おめでとう』に埋もれちゃったんでしょうね。

既読つくまで、こまめにチェックしてました。年明けに既読がついた時には感動しましたよね、『これでまだ翔平と繋がってるって言える！』って。周りにめっちゃ自慢しましたよ（笑）」

今は遠く離れた異国の地で活躍を続ける「翔平」。その眩しい姿を応援する森本さんは、裏表のない性格と屈託ない笑顔で、地元・尼崎で着実に「第二の人生」を歩んでいた。

