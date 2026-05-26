トッテナムのGKアントニーン・キンスキーは、3月に行われたCLのアトレティコ・マドリード戦で悪夢のような時間を過ごした。先発に抜擢されたものの、立て続けのミスから失点に絡み、前半17分で交代。前半早々に交代するキンスキーの表情は、これからのGK人生に大きな影を及ぼすのではないかと思えるほどに見えた。しかし、その数カ月後、キンスキーはプレミアリーグ残留争いの中でチームを救う存在になりつつあった。GKグリエルモ