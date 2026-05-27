「広島１−３ロッテ」（２６日、マツダスタジアム）「日本生命セ・パ交流戦２０２６」が開幕し、広島は逆転負けで黒星発進となり、名原典彦外野手（２５）は試合後に涙した。１−１の八回２死二、三塁。代打・ソトの右翼方向への飛球をモンテロ、菊池、名原が追いかけ、最後に飛びついた名原の前に白球が落ち、２者が生還した（記録は右前２点適時二塁打）。試合後、名原は目に涙を浮かべ「一番、悔しい」と唇をかんだ。この日