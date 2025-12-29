第70回有馬記念

中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念は28日に中山競馬場芝2500メートルで行われ、3番人気ミュージアムマイル（牡3、高柳大）が制した。売り上げはなんと713億4520万6100円。あまりの巨額に、ファンの間に衝撃が走った。

5万5000人を超えるファンの熱気に包まれた中山競馬場。ミュージアムマイルが先頭でフィニッシュすると、大歓声が上がった。

今年の有馬記念の売り上げは713億4520万6100円。昨年の同レースは550億8305万7100円で、対前年比129.5％となった。

競馬を題材にしたTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」が話題となり、例年にも増して注目度が高かった今年の有馬記念。ドラマ効果が如実に出た金額となり、X上のファンからも驚きの声が上がった。

「ロイヤルファミリー効果エグいな」

「713億。。。上場企業の年間売上すら凌駕する金額なのよね」

「有馬売り上げ713億www レベチすぎw」

「有馬記念、馬券売上、前年163億の713億とかマジかー」

「日本本当に不景気なのか？笑」

今年の有馬記念の売り上げは、21世紀初の700億円超えで歴代8位にランクイン。歴代1位はサクラローレルが制した1996年の875億104万2400円となっている。



