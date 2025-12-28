¡Ú¿ÀÍÍ¤Ë¼ºÎé¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡ÛÀµ·î¾þ¤ê¡¢¾þ¤ëÆü¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï30Æü¡¢ºÇ°¤ÎÆü¤Ï¡©
¡Öº£Æü¡¢²¿¤¹¤ë¡©¡×¡Ö¤É¤³¹Ô¤¯¡©¡×¡Ö²¿¿©¤Ù¤ë¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢³«¤¯¤ÈÉ¬¤ºÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤ë½ñÀÒ¡¢¡Ø½Ü¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù¡£1Ç¯12¥õ·î¡¢»Íµ¨¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤½¤Î¤È¤¡Ö½Ü¡×¤Î¡¢¿©¤ÙÊª¡¢²Ö¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¡¢²È»ö¡¢¹Ô»ö¡¢¤½¤·¤Æ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ä¤ªÊè»²¤ê¤ÎºîË¡¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âËèÆü¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò400¸Ä°Ê¾å¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Dr.¥³¥Ñ¤µ¤ó¤ËÄÉ²Ã¤Ç»Ç¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê³«±¿Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Àµ·î¾þ¤ê¤Ï¤¤¤Ä¾þ¤ë¡©
¤½¤í¤½¤íÂçÁÝ½ü¤ÏºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÁÝ½ü¤¬¤¹¤ó¤À¤éÃíÏ¢¾þ¤ê¡¢¾¾¾þ¤ê¡¢¶ÀÌß¡¢ÎØ¾þ¤ê¤Ê¤É¤ÎÀµ·î¾þ¤ê¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤«¤é¾þ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢
¤Þ¤º¡¢Âç³¢Æü¤Ë¾þ¤ë¤È¡Ö°ìÌë¾þ¤ê¡×¤Ç¡¢¡ÖÉÏË³¾þ¤ê¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤éÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢29Æü¤Ë¾þ¤ë¤Î¤â¡Ö¶ì¡Ê¤¯¡Ë¡×¤ËÄÌ¤¸¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ·ù¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Dr.¥³¥Ñ¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡¢30Æü¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÀÃª¤¬¤¢¤ë²È¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤È¤È¤â¤Ë¿ÀÃª¤ÎÁÝ½ü¤âºÑ¤Þ¤»¡¢¿ÀÃª¤Ë¤¢¤ë¸æ»¥¤ò¿À¼Ò¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¡¢ÍèÇ¯ÍÑ¤Î¿·¤·¤¤¸æ»¥¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¼é¤ê¤ä¤ª»¥¤Ê¤É¤ò¤ªÇ¼¤á¤¹¤ë¤Î¤â¡¢ÍèÇ¯¤Î¤ª»¥¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¡¢¿·Ç¯¤Î½é·Ø¤Î¤È¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯1Ç¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¼é¤ê¤ä¤ª»¥¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤ªÎé»²¤ê¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤ªÌá¤·¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ø½Ü¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Î¡¢°á¿©½»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö¤³¤ì¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦²á¤®¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡ª¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò400¸Ä°Ê¾å¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá´¶¤Ï¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤ó¤É¤óÆü¾ï¤«¤é¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ü¤Î¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤¤¡¢Ç¯Ãæ¹Ô»ö¤ò¤¿¤Î¤·¤à¤³¤È¤Ï¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¤Î¤Ê¤«¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³«±¿¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
