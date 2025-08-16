Dr.コパ

Dr.コパは日本の建築家で、実業家、神主、作家、愛知工業大学客員教授。東京都出身。1947年5月5日生まれ。

2026年6月20日

2026年3月3日

2026年2月11日

2026年1月29日

2025年12月30日

2025年12月28日

2025年12月21日

2025年12月19日

2025年12月12日

2025年12月10日

2025年11月29日

2025年9月30日

2025年9月23日

2025年9月22日

2025年9月21日

2025年9月14日

2025年8月24日

2025年8月20日

2025年8月16日