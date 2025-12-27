通信費見直しアドバイザー本間輝明が本音レビュー！mineoの「パケット放題1Mbps」は“予想以上に快適”だった
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」で「mineoの新サービス『パケット放題1Mbps』は快適に使える？高速通信と使い勝手を徹底比較検証！」と題した動画を公開。mineoが11月末から12月にかけて実施したサービス改定、特に無料で利用可能になった「パケット放題1Mbps」の使い勝手を徹底的に検証している。
mineoは今回のサービス改定で、料金を据え置いたままデータ容量を増量。さらに、7GB以下のコース契約者に対し、最大1Mbpsの通信が使い放題になる「パケット放題1Mbps」を無料で提供開始した。動画では「1Mbpsなんて遅くて使い物にならないんじゃない？」という多くのユーザーが抱くであろう疑問に答えるべく、LINE、PayPay、YouTube、テレビ会議など全11項目でその実力をテストした。
検証の結果、LINEのメッセージ送受信や音声通話、Googleマップの利用、音楽ストリーミング、テキスト中心のWebサイト閲覧などは、1Mbpsの節約モードでも「予想以上に快適に使える」ことが判明した。特に多くの人が気になるであろうYouTubeの動画視聴については、標準画質（360p～480p）であれば問題なく視聴可能で、スマホでの視聴なら十分なレベルであると評価している。
一方で、Instagramのような画像を多用するSNSや、高画質の動画視聴、そしてビデオ会議など、より高速な通信が求められる場面では、高速通信への切り替えが快適だと指摘。本間氏は「普段はmineoスイッチをONにしておけばギガは消費されない」と述べ、必要な時だけ高速通信に切り替えることで、3GBプラン（月額1,298円）でも「実質使い放題に近い感覚で運用できる」と結論づけた。今回の改定は、使い方を工夫することで通信費を大幅に節約できる可能性を秘めており、多くのユーザーにとって「最強クラスのコスパ」を実現するものであると総括している。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
通信費見直しアドバイザーの本間輝明が、格安SIMや光回線など、ネット回線全般の乗り換えをサポートするチャンネルです。私は、通信費見直し教室を通じて1,000人以上にスマホやネット回線の通信費を見直しサポートしてきました。スマホやネット回線選びに役立つ専門的な情報をわかりやすくお伝えします。