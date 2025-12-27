ビジネスモデルは何種類？ BtoB/CtoC/DtoC/UGCの特徴と活用ポイント【瞬解！ デザイン用語図鑑】
【ビジネス用語 - 環境と価値観】「BtoB（ビートゥービー）」
企業間で商品やサービスを売買すること。
具体的な商材例
・業務管理ソフト
・原材料
・産業用機械
・工場設備
・プリンター
・オフィス用文具
・S N S 代行
・レジシステム など
単なるモノ売りではなく「課題解決のパートナー」となることが大切です。
【ビジネス用語 - 環境と価値観】「CtoC（シートゥーシー）」
消費者同士が商品やサービスを直接取引すること。
具体的な商材例
・フリーマーケットへの出品物
・ハンドメイド
・イラスト制作
・動画制作
・編集
・ノウハウ教材
・オリジナルフォント
・民泊 など
CtoCは個人と個人が直接つながる、経済の形です。
【ビジネス用語 - 環境と価値観】「DtoC（ディートゥーシー）」
メーカーが自社の商品を仲介業者を介したり店舗販売をしたりすることなく、自社サイトやSNS、アプリなどを活用し、直接顧客に販売すること。
具体的な商材例
・衣料品
・コスメ用品
・おかずやお菓子の定期便
・サブスク
・ミニマル家具
・サプリメント
・ヘアケア品 など
ブランドはマーケティング力・ストーリーテリング力・顧客理解力が試されます。
【ビジネス用語 - 環境と価値観】「UGC（ユージーシー）」
ユーザーが自発的 に作成したコンテンツのことで、SNSの投稿や口コミ、動画などがある。
User Generated Contentの略。
目的とメリット
・リアルな声による信頼を生み、拡散してもらう。
・企業発信より信頼されやすい傾向に。
「リアルな声」は今の時代の大きな広告。UGCを生む場づくりが大切です。
【出典】『瞬解！ デザイン用語図鑑』著：ingectar-e