『いつものパンツコーデ』→ 即シャレる！【LEPSIM】40・50代の1軍♡「優秀ベスト」
いつものパンツコーデがマンネリ気味……。そんな悩みを一新するなら、プラスワンでおしゃれを底上げできそうな「ベスト」をワードローブに迎えて。編集部はミドル世代に似合うアイテムを調査。そこで目にとまったのが、【LEPSIM（レプシィム）】から登場したもこもこベスト。フェイクファーやボアなどシーズンムード満点な素材を使用したベストは、冬コーデの一軍になりそうです。
体型カバーも◎ もこもこ素材のゆったりベスト
【LEPSIM】「アソートファーベスト」\7,990（税込）
フェイクファーとボアの異素材をミックスしたデザインが特徴。手触りの良さそうなもこもこの素材感が、華やかにシーズンムードを盛り上げます。ヒップまで覆ってくれる長めの丈感で、こなれ見えしながら体型カバーも狙える優れもの。すっきりとしたVネックのベストなので、襟付きのインナーとも好相性に着こなせそうです。
カジュアルなパーカーを大人顔に引き寄せ
こちらは色違いのグレージュを着用。グレージュは切り替えなしのオールフェイクファーになっていて、リッチな雰囲気をまとえそう。カジュアルなパーカーも、上品なフェイクファーベストをレイヤードすればグンと大人っぽい印象に。トップスにボリュームがあるので、黒のパンツで引き締めてメリハリをつけると◎
※すべての商品情報・画像はand ST出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M