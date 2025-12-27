『いつものパンツコーデ』→ 即シャレる！【LEPSIM】40・50代の1軍♡「優秀ベスト」

いつものパンツコーデがマンネリ気味……。そんな悩みを一新するなら、プラスワンでおしゃれを底上げできそうな「ベスト」をワードローブに迎えて。編集部はミドル世代に似合うアイテムを調査。そこで目にとまったのが、【LEPSIM（レプシィム）】から登場したもこもこベスト。フェイクファーやボアなどシーズンムード満点な素材を使用したベストは、冬コーデの一軍になりそうです。

体型カバーも◎ もこもこ素材のゆったりベスト

【LEPSIM】「アソートファーベスト」\7,990（税込）

フェイクファーとボアの異素材をミックスしたデザインが特徴。手触りの良さそうなもこもこの素材感が、華やかにシーズンムードを盛り上げます。ヒップまで覆ってくれる長めの丈感で、こなれ見えしながら体型カバーも狙える優れもの。すっきりとしたVネックのベストなので、襟付きのインナーとも好相性に着こなせそうです。

カジュアルなパーカーを大人顔に引き寄せ

こちらは色違いのグレージュを着用。グレージュは切り替えなしのオールフェイクファーになっていて、リッチな雰囲気をまとえそう。カジュアルなパーカーも、上品なフェイクファーベストをレイヤードすればグンと大人っぽい印象に。トップスにボリュームがあるので、黒のパンツで引き締めてメリハリをつけると◎

writer：Emika.M