家計にやさしく、常にストックしておきたいキャベツとソーセージ。この万能コンビがあれば、朝食から晩酌のおともまで幅広く活躍します。今回はE・レシピ厳選の活用術8選をご紹介。定番の炒め物から、意外な洋風アレンジまで、毎日の献立を支える名脇役が勢ぞろいです。【食べ応え満点】キャベツとウインナーのサラダいつものサラダをソーセージでボリュームアップ。リンゴ酢の酸味にクミンやローレルを効かせた、デリ風の奥深い味