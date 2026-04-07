マニアが【UNIQLOメンズ】で見つけた！ 40・50代が穿きたい「大本命パンツ」って？ftn-fashion trend news-

定番のストレートジーンズやワイドパンツとはひと味違う無骨さ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ユニクロのカーゴパンツとバギージーンズを紹介しています♪
  • カーゴパンツは、いつもの着こなしに鮮度をプラスしたい日にぴったり
  • 定番のジーンズやワイドパンツとはひと味違う無骨さが魅力です
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