26日夜、群馬県内の関越自動車道で56台が絡む事故がありました。この事故で1人が死亡し、26人がケガをしたということです。

警察などによりますと、26日午後7時半ごろ、群馬県みなかみ町の関越自動車道の下り線で乗用車やトラックなど56台が絡む事故がありました。

この事故で東京・調布市の脇田美雪さん（77）が死亡したほか、26人がケガをして病院に搬送されました。26人のうち男性3人、女性2人のあわせて5人が重傷だということです。

警察によりますと、水上インターチェンジの出口付近で大型トラックがスリップして停止したところに、後続車両が次々と突っ込み、火災が発生したということです。

トラックは雪でスリップしたとみられます。

動画の撮影者

「3台くらい前。乗用車から煙が出て、そのあとどんどん火が出た。ちょうどカーブでみんな分からなくて、どんどん突っ込んでくる、下り坂で」

午前3時半過ぎの事故現場の映像では、消防隊員による消火活動が行われていて、複数のトラックや乗用車が燃え、煙が立ち上っているのも確認できます。

事故の影響で関越自動車道は、月夜野インターチェンジから湯沢インターチェンジまでの間の上下線で通行止めとなっています。

警察によりますと、燃えた車内に人が残されている可能性もあるとみて、現場の捜索を続けるということです。