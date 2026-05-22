◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）フローラＳ覇者のラフターラインズは、８枠１８番に決まった。小笠調教師は「大外は極端ですが、偶数なのでよかったです」と前を向いた。フルゲートが１８頭立てになった１９９２年以降、同馬番は２勝、２着１回とやや苦戦傾向にあるが、近年では２２年スターズオンアースが、同じ１８番枠から勝利。これまでのレースでもスタートが不安定で、ゲートが課