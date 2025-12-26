8月下旬、東京都・江東区のタワーマンション前にスーツ姿で現れた人気男性アイドル。スーツを着用して誰かと話し込んでいるようだが、顔には疲労の表情が――。

「13時半から18時くらいまでSnow Manの向井康二さんがマンション前で撮影していて、女優の波瑠さんと話していました。真面目なシーンだったようで、笑顔はなかったです。それどころか、すごく疲れている様子でしたよ」（マンションの住人）

この日、向井が撮影していたのは12月12日まで放送されたドラマ『フェイクマミー』（TBS系）だ。

「波瑠さんと川栄李奈さんのW主演です。波瑠さんが演じるのは東京大学を卒業後、大手商社に就職したエリート。転職活動がうまくいかない時に出会ったのがベンチャー企業の社長を演じる川栄さん。

シングルマザーでベンチャー企業の社長役の川栄さんは、愛娘のために小学校受験を決意しますが、高卒で元ヤンキーという属性と仕事との両立の困難から『代わりに母親役をしてほしい』と波瑠さんに依頼することで物語が始まります。

向井さんは川栄さんの会社の“副社長”役。長年の友人でもあり、ベンチャー企業の立ち上げにも関わっている重要な役どころです。多忙な向井さんは、この日の撮影の前日、韓国の音楽番組にSnowManとして出演していたんです。翌日に帰国してその足でドラマ撮影だったので疲れていたのは間違いないでしょうね」（制作会社関係者）

個人活動でも、海外での露出を増やしている向井。7月からは、タイで放送されたBLドラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス！？〜』で史上初の日本人主演として全編タイ語で演技に挑んでいた。

「4月にクランクインした同ドラマは、向井さんがタイに滞在する期間が限られていたので、1日での撮影量がかなり多かったとか。慣れないタイ語のセリフに相当苦労したそうで、台本をローマ字に変換して覚えていたそうです。

9月28日にはバンコクで最終話直前のイベントが開催されたりと、海外への行き来が多い1年でしたね。

ドラマ公式Xが掲載した向井さんの同ドラマのクランクインの様子は、『I LOVE DUBAI』と書かれた緑色の半袖Tシャツを着てキャリーケースを側に置いた向井さんが、両手に免税店の袋を持ち挨拶をしているもの。海外での仕事帰りにその足で現場に向かったのでしょう。免税店の袋を見るとドラマ関係者へのお土産かもしれませんね。

あまりに多忙な様子にファンからは体調を心配する声も上がっていますよ。同グループの目黒蓮さんは2024年8月、体調不良で療養し、主演を務めていた月9ドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系）の第9話が、放送を1週、延期される事態となりました。

しかも2026年は目黒さんが、『SHOGUN 将軍』の撮影に専念するためグループ活動から離れます。その分、ほかのメンバーにグループでの活動の負担がのしかかります。向井さんにとって、今年は特に俳優としてブレイクの年と言えるかもしれませんが、その分多忙でした。スケジュール管理には十分に気をつけて欲しいですね」

健康なまま過ごしてほしいものだ――。