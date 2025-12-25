【26日（金）全国天気】

・年末寒波で冬の嵐

・日本海側は大雪や猛吹雪

・JPCZが中国へのびる

・九州も朝まで雪

・交通障害に警戒

・晴れる関東も北風が吹き荒れる

・全国的に厳しい寒さ、極寒に

26日（金）は、西高東低の強い冬型の気圧配置となるでしょう。上空には年末寒波が襲来し、列島をすっぽりと覆う見込みです。強い冬型と年末寒波の影響で冬の嵐となり、日本海側を中心に大雪や猛吹雪となりそうです。九州は26日朝までが雪のピークで、初雪となる所も多く、また山地では雪の積もる所があるでしょう。中国から北海道は日中にかけてピークとなり、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が中国地方へのびる見込みです。JPCZの周辺では大気の状態が非常に不安定で、平地でも短時間の大雪に要注意です。

26日（金）夕方までに予想される降雪量は多い所で、北海道から中国にかけて、山沿いを中心に50センチ程度の所が多くなっています。また、予想される最大瞬間風速は30メートルから35メートルとなっています。

東海地方の名古屋周辺など、太平洋側でも雪の舞う所があるでしょう。大雪や猛吹雪による交通障害に警戒し、交通などへの影響にも注意が必要です。さらに大気の状態が不安定となるため、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。

一方、晴れる所でも北風がかなり強く吹くでしょう。特に、山越えの空っ風が吹く関東平野は北風の吹き荒れる所がありそうです。

気温は25日と比べて大幅に低く、全国的に厳しい寒さ、極寒となるでしょう。10℃を超えそうな関東地方でも、乾いた北風で体感温度はもっと低くなりそうです。

【26日（金）の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 -2℃（-4 12月上旬）

青森 2℃（-3 11月下旬）

仙台 4℃（-1 11月下旬）

新潟 4℃（-5 12月上旬）

東京都心 6℃（-1 12月上旬）

名古屋 4℃（-6 12月中旬）

大阪 4℃（-7 平年並み）

広島 1℃（-9 真冬）

高知 2℃（-11 真冬）

福岡 3℃（-9 真冬）

【26日（金）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 0℃（-4 1月上旬）

青森 3℃（-4 平年並み）

仙台 7℃（-2 平年並み）

新潟 5℃（-5 真冬）

東京都心 11℃（-1 平年並み）

名古屋 8℃（-4 真冬）

大阪 9℃（-4 真冬）

広島 7℃（-7 真冬）

高知 10℃（-8 真冬）

福岡 6℃（-8 真冬）