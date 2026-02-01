ある男性が作成した、神奈川県内の市町村別に最低気温を色分けして可視化した「神奈川クソ寒マップ」がXに投稿され、話題になっています。根岸線ユーザーでバス運転士をしているという、投稿主のずどどんぱさん（@zudodonpa_zvw30）が2026年1月23日朝の冷え込みをもとに作成したこのマップには、神奈川県内の様々な地域に住む人々から「自分の住んでるところはこんなに寒い！」といった体験談が多数寄せられました。【写真】寒ーい