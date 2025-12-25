《雰囲気変わった？ さらにお痩せになった？》

《だいぶほっそりされたような… 気のせいか、そうじゃない？》

《痩せすぎではないですか。しっかり食べられているのだろうかと、ちょっと心配》

Xで心配と驚きのコメントが数多く寄せられている投稿がある。それは、長月天音氏（28）の小説が原作のヒューマンドラマ映画『ほどなく、お別れです』の公式アカウントで、12月22日に更新された主演女優の浜辺美波（25）からのメッセージ動画だ。

数多くの作品に引っ張りだこの浜辺。

「同動画を見ると、確かに“痩せた”ように見えなくもないビジュアルではありました。浜辺さんの多忙さから心配の声が集まってしまったのでしょう」（WEBライター）

SNSにアップされた芸能人の写真や動画が“別人”と話題になることはたびたびあるという。

「今年9月にもとある女優がファッション誌の公式Xアカウントに登場した際、《スタイルが悪すぎる》などといったコメントが多く並んでしまったことがありました。

原因はカメラでの“撮り方”だと言われており、上から撮影したことで顔と身体の大きさのバランスが崩れてスタイルが悪く見えてしまったようです。今回の浜辺さんの場合は、逆に下から撮影したことで、顎がシャープに見えて、“痩せすぎ”とコメントが出てしまったのではないでしょうか。加工フィルターが“効きすぎてしまった”ことも考えられますね」（前出・WEBライター）

いっぽう、美容歴十年以上のベテランライターは「浜辺さんのヘアメークの影響がかなり大きいのでは」と指摘する。

「まずフェイスラインにシェーディングをしっかり入れて影を作り、輪郭をシャープに見せています。さらに、リップの色が普段より濃くオーバーリップ気味に塗られているため、口元が大きく見える効果が。さらにチークも広めに入っており、この三要素で“顔の余白”が減ります。その結果、フェイスラインの細さが際立ち“いつもと顔が違う”とユーザーから指摘が相次いだと考えられます」（前出・美容ライター）

かつて『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に出演した際、「あまり顔に特徴がなくて、普通にお化粧を取って街を歩いていたら誰にも気づかれないんですよ」と語った浜辺。さすがは女優、メークで化けるようだ。