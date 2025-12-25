この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産紹介チャンネル「ゆっくり不動産」が、「【変わった間取り】キッチンが主役な倉庫風メゾネット住宅を内見！」と題した動画を紹介した。動画では、東京都目黒区にある「倉庫」をコンセプトにした個性的なメゾネット物件を紹介。インダストリアルなデザインの中に、まるでプライベートバーのような遊び心あふれるキッチンが鎮座する、ユニークな居住空間の魅力を解説している。



今回紹介されたのは、リノベーション会社「blue studio」が手掛けた物件。まず玄関を開けると、床一面に敷かれたチェッカープレートが迎える。これには「これはまさに倉庫とかでよく見る床素材じゃないですか」と驚きの声が上がる。室内は鉄骨や配管がむき出しになっており、「こりゃ倉庫っぽい！」と、その無骨でクールなデザインを高く評価した。



この物件の最大の特徴は、玄関を入ってすぐの場所にあるキッチンだ。一見するとコンパクトなキッチンだが、隣に置かれた棚板を持ち上げると「ほらカウンターになった！」と、バーのような超ロングカウンターが出現するギミックが隠されている。この変幻自在なカウンターに、出演者は「大人な隠れ家的なBarですよ」「バーテンダーできますね」と興奮気味に語り、友人を招いてお酒を楽しむ様子を想像させた。



さらに、キッチンの一部は吹き抜けになっており、階下にある玄関を真上から見下ろせるスリリングな構造となっている。階段を降りた先にある約7帖の洋室は、上の階の無機質な雰囲気とは対照的に、深みのあるフローリングが落ち着いた空間を演出。両サイドに大きな窓が設置されているため採光も良好で、健康的で開放的な雰囲気だ。



この物件は、「倉庫」という明確なコンセプトを軸に、住む人のライフスタイルを豊かにする遊び心が見事に融合している。単に住むだけでなく、友人を招いて楽しむ「プライベートバー」のような空間にもなるこの物件は、暮らしの可能性を広げる新しい選択肢と言えるだろう。